अदालती कार्यवाही के बीच वकील का रोमांस, महिला को किस करता वीडियो वायरल

संक्षेप: घटना मंगलवार को एक केस की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान हुई। इस दिन कोर्ट प्रोटोकॉल के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यवाही होनी थी। घटना के समय कोर्ट की कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी और लोग जज का इंतजार कर रहे थे। तभी वकील ने महिला के साथ ये हरकत कर डाली। 

Thu, 16 Oct 2025 03:36 PM
दिल्ली में एक वकील ने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अपनी फजीहत करा ली। सुनवाई के दौरान वकील का एक महिला को किस करता वीडियो वायरल हो गया। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर वकील साहब जमकर ट्रोल हो रह हैं। लोग इसपर वकील की खिंचाई करने के साथ इस हरकत पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। उनके पेशेवर आचरण पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वकील दिल्ली हाई कोर्ट का है, हालांकि लाइव हिंदुस्तान वायरल दावे की पुष्टि नहीं करता।

वीडियो में किए दावे के अनुसार, घटना मंगलवार को एक केस की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान हुई। इस दिन कोर्ट प्रोटोकॉल के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यवाही होनी थी। घटना के समय कोर्ट की कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी और लोग जज का इंतजार कर रहे थे। वायरल फुटेज में वकील अपने कमरे में कोर्ट की पोशाक (अटायर) में बैठा दिखाई देता है। उसका केवल साइड का चेहरा कैमरे में दिख रहा है। एक साड़ी पहनी महिला उसके सामने खड़ी दिखती है।

इसके बाद वकील कथित तौर पर महिला का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। महिला हिचकिचाती है और विरोध करने की कोशिश करती है,लेकिन वकील उसे एक हल्की किस देता है,जिसके बाद वह पीछे हट जाती है। वीडियो में दिख रहे वकील और महिला की पहचान की पुष्टि होना बाकी है।

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजजी से वायरल हो गया है और इसकी व्यापक निंदा की जा रही है। उपयोगकर्ताओं ने सदमा और गुस्सा व्यक्त किया है। एक यूजर ने लिखा, "यह कितनी शर्म की बात है।" दूसरे ने जोड़ा,"यह तो बस पकड़ा गया वरना जो भी दूर से काम कर रहा है,सब एक जैसे ही हैं।" एक तीसरी टिप्पणी थी, "डीएचसी (DHC) की कार्यवाही अब चरम मनोरंजन बन गई है। गंभीर फैसलों से लेकर अप्रत्याशित कोर्टरूम नाटक तक यह रोजाना का एक शो है। ये सब करना था तो एडवोकेट बनने की क्या जरूरत थी।" चौथे यूजर ने मजाकिया लहजे में कहा,"न्याय शायद अंधा हो,लेकिन अब यह म्यूट (mute) पर है और गलती से कैमरे पर आ गया है।"