कानून से बचने के लिए तकनीक का दुरुपयोग कर रहे अपराधी; डिजिटल फ्रॉड पर दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि डिजिटल फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। तकनीक का दुरुपयोग अपराधियों द्वारा कानून से बचने के लिए किया जा रहा है।

जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने कहा कि यह मामले गंभीर डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े हैं, जिसमें जटिल तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल करके भोले-भाले पीड़ितों को ठगा गया। ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। इन्हें पकड़ना कठिन है क्योंकि तकनीक का गलत इस्तेमाल करके अपराधी कानून को चकमा देते हैं। जांच एजेंसी का काम कठिन है। उन्हें मामले की जांच करने में उचित समय व अवसर मिलना चाहिए।

यह मामला धोखाधड़ी व जालसाजी के अलावा सूचना तकनीक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पुलिस अधिकारियों के रूप में उसके साथ धोखाधड़ी की। झूठे न्यायिक आदेशों के आधार पर एक करोड़ 75 लाख रुपये वसूल किए। उसे यह विश्वास दिलाया गया कि उसके आधार कार्ड का उपयोग करके सिम कार्ड लिया गया है। उसका दुरुपयोग किया गया है।

शिकायतकर्ता को यह भी धमकी दी गई कि उसका नाम जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल से जोड़ा गया है। उस पर धनशोधन का आरोप लगाया जाएगा। आरोप है कि आरोपी पुलिस अधिकारियों का बहाना बनाकर वीडियो कॉल व बनावटी पुलिस स्टेशन दिखाकर करके डराते थे।