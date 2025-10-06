delhi high court on digital fraud says criminals misusing technology to evade law कानून से बचने के लिए तकनीक का दुरुपयोग कर रहे अपराधी; डिजिटल फ्रॉड पर दिल्ली हाईकोर्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high court on digital fraud says criminals misusing technology to evade law

दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि तकनीक का दुरुपयोग अपराधी कानून से बचने के लिए कर रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने यह भी कहा कि एजेंसियों का काम चुनौतिपूर्ण हो चला है।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमलता कौशिकMon, 6 Oct 2025 07:04 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि डिजिटल फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं। तकनीक का दुरुपयोग अपराधियों द्वारा कानून से बचने के लिए किया जा रहा है।

जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने कहा कि यह मामले गंभीर डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े हैं, जिसमें जटिल तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल करके भोले-भाले पीड़ितों को ठगा गया। ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। इन्हें पकड़ना कठिन है क्योंकि तकनीक का गलत इस्तेमाल करके अपराधी कानून को चकमा देते हैं। जांच एजेंसी का काम कठिन है। उन्हें मामले की जांच करने में उचित समय व अवसर मिलना चाहिए।

यह मामला धोखाधड़ी व जालसाजी के अलावा सूचना तकनीक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पुलिस अधिकारियों के रूप में उसके साथ धोखाधड़ी की। झूठे न्यायिक आदेशों के आधार पर एक करोड़ 75 लाख रुपये वसूल किए। उसे यह विश्वास दिलाया गया कि उसके आधार कार्ड का उपयोग करके सिम कार्ड लिया गया है। उसका दुरुपयोग किया गया है।

शिकायतकर्ता को यह भी धमकी दी गई कि उसका नाम जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल से जोड़ा गया है। उस पर धनशोधन का आरोप लगाया जाएगा। आरोप है कि आरोपी पुलिस अधिकारियों का बहाना बनाकर वीडियो कॉल व बनावटी पुलिस स्टेशन दिखाकर करके डराते थे।

शिकायतकर्ता को सुप्रीम कोर्ट व सीबीआई के दस्तावेज भेजे गए और उसकी पहचान, फोटो, बैंक खाते की जानकारी साझा करने और पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। पीठ ने कहा कि यह बेहद गंभीर आरोप का मामला है। आरोपी को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत नहीं दी जा सकती।