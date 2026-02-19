सहमति से बने शारीरिक संबंधों को रिश्ता बिगड़ने पर दुष्कर्म बताना गलत : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी महिला द्वारा शारीरिक संबंध बनाने के लिए दी गई सहमति को बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पहले सहमति से संबंध बनाना और फिर रिश्ता टूटने पर उन संबंधों को दण्डनीय अपराध में लाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी महिला द्वारा शारीरिक संबंध बनाने के लिए दी गई सहमति को बाद में वापस नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि पहले सहमति से संबंध बनाना और फिर रिश्ता टूटने पर उन संबंधों को दण्डनीय अपराध में लाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा करना गलत है। हाईकोर्ट ने यह बात एक वकील और उसके रिश्तेदारों को रेप, धोखे से शादी और दूसरे गंभीर आरोपों से बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कही।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कानून को महिलाओं को असली यौन शोषण, जबरदस्ती और गलत व्यवहार से बचाने के लिए सतर्क रहना चाहिए, साथ ही उसे अपने प्रोसेस के गलत इस्तेमाल से भी बचना चाहिए।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा, “क्रिमिनल लॉ को ऐसे रिश्ते से होने वाले बदले, दबाव या निजी बदले का जरिया बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जो पूरी तरह से टूट चुका हो। इसका मकसद निराशा या उम्मीदों के टूटने पर सजा देना नहीं है, बल्कि ऐसे काम को सजा देना है, जो असल में आपराधिक है।”

कोर्ट ने आगे कहा, “जब दो वयस्क लोग जान-बूझकर ऐसे रिश्ते में आने का फैसला करते हैं जो उनके धर्म, पर्सनल लॉ या रीति-रिवाजों से अलग हो, तो यह फैसला सोच-समझकर, सोच-समझकर और ईमानदारी से लिया जाना चाहिए। इसके कानूनी और पर्सनल मतलब पता होते हैं, जिन्हें बाद में रिश्ते में खटास आने पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।”

महिला वकील ने दर्ज कराई थी एफआईआर एक महिला वकील द्वारा 2022 में दर्ज कराई गई एफआईआर में उसने आरोप लगाया था कि आरोपी ने कथित तौर पर अपना धर्म और शादीशुदा होने की जानकारी छुपाकर सालों तक उसका यौन शोषण कर शादी के लिए मजबूर किया और अश्लील तस्वीरों से धमकाया।उसने दावा किया कि उसे बाद में पता चला कि वह पहले से शादीशुदा था और रिश्ते के दौरान उसे डराया-धमकाया गया और कैद किया गया।

हाईकोर्ट ने खारिज की महिला की अर्जी आरोपी को बरी किए जाने के खिलाफ महिला की अर्जी को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह रिश्ता करीब 11 साल तक चला। इस दौरान वह आरोपी के साथ खुलेआम रही, कानूनी पढ़ाई की, वकील के तौर पर प्रैक्टिस की और बिना कोई शिकायत दर्ज कराए लोगों से मिलती-जुलती रही।

कोर्ट ने माना आरोपी के बारे में सब कुछ जानती थी महिला कोर्ट ने माना कि सबूतों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता को आरोपी के धर्म और मैरिटल स्टेटस के बारे में पता था, जिससे धोखे से शादी करने का अपराध नहीं बनता।

जज ने कहा, "यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जहां एक धर्म को मानने वाली महिला दूसरे धर्म को मानने वाले पुरुष से शादी करने का फैसला करती है, और उसकी पहचान के बारे में पूरी जानकारी रखती है, उसके साथ वकील के तौर पर काम करती है, और कोर्ट में उसके साथ पेश होती है, तो बाद में यह कहना मुश्किल है कि उसे उसकी धार्मिक पहचान के बारे में पता नहीं था या उसे इस बारे में गुमराह किया गया था।''

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि महिला एक कानूनी तौर पर ट्रेंड होने के चलते पर्सनल लॉ, धार्मिक रीति-रिवाजों और शादीशुदा नियमों के मतलब के साथ-साथ ऐसे रिश्ते से होने वाले कानूनी नतीजों के बारे में भी जानती होगी।

फैसले में कहा गया है कि जहां कोई वयस्क, पढ़ा-लिखा व्यक्ति जानबूझकर किसी रिश्ते में आता है, अलग-अलग धार्मिक रीति-रिवाजों के तहत होने वाले समारोहों में हिस्सा लेता है, और लंबे समय तक उस रिश्ते को जारी रखता है, तो बाद में उस फैसले के नतीजों को खत्म करने के लिए कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता खराब हो गया है।

क्रिमिनल लॉ का मकसद क्राइम के असली पीड़ितों की रक्षा करना कोर्ट ने कहा, “क्रिमिनल लॉ का मकसद क्राइम के असली पीड़ितों की रक्षा करना है, न कि ऐसे रिश्ते के इतिहास को फिर से लिखना जो अपनी मर्ज़ी से बना हो, सबके सामने माना गया हो और कई सालों तक चला हो। समाज को पता हो और व्यवहार से पक्का किया गया रिश्ता बाद में सिर्फ़ इसलिए क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह उस तरह से खत्म नहीं हुआ जैसा एक पार्टी ने सोचा था।”