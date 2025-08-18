आतिशी और संजय सिंह को नोटिस; दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को AAP नेताओं आतिशी और संजय सिंह को कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ओर से उनके खिलाफ दाखिल मानहानि याचिका पर नोटिस जारी किया। बता दें कि इस मामले में निचली अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ओर से दाखिल मानहानि याचिका पर AAP नेता आतिशी और संजय सिंह को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रविन्द्र डुडेजा की पीठ ने आप नेताओं को निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर दीक्षित की याचिका पर 4 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

कांग्रेस नेता ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की है। इस याचिका में आप नेताओं के खिलाफ उनकी शिकायत खारिज कर दी गई थी। उन्होंने कहा था कि कथित मानहानिकारक बयान चुनाव के दौरान दिए गए थे। ये आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा थे।

सोमवार को संदीप दीक्षित के वकील ने कहा कि आरोप व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं। यह झूठे आरोप उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा व चुनावी नुकसान का कारण बने। यह मानहानि के बराबर है। पीठ ने नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर के लिए तय की है।

दरअसल, निचली अदालत ने अप्रैल में दीक्षित की शिकायत खारिज कर दी थी। आप नेताओं द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के वैध प्रयोग को रेखांकित किया था। निचली अदालत ने दीक्षित की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।