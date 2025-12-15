Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high court notice regarding illegal conversion of park in nizamuddin west
निजामुद्दीन वेस्ट में पार्क को बदलने का विरोध, दिल्ली सरकार को HC का नोटिस, क्या है मामला?

निजामुद्दीन वेस्ट में पार्क को बदलने का विरोध, दिल्ली सरकार को HC का नोटिस, क्या है मामला?

संक्षेप:

दिल्ली के निजामुद्दीन वेस्ट में एक सार्वजनिक पार्क को पार्टी लॉन में बदलने और उसके कॉमर्शियल गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।

Dec 15, 2025 03:34 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के निजामुद्दीन वेस्ट में एक सार्वजनिक पार्क को पार्टी लॉन में बदलने और उसके गलत कॉमर्शियल इस्तेमाल का आरोप लगा है। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दाखिल कर दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के साथ ही निजामुद्दीन वेस्ट एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पार्क को कब्जा करने का आरोप

याचिका में निजामुद्दीन वेस्ट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन पर गैर-कानूनी तरीके से सार्वजनिक पार्क को कब्जा करने का आरोप भी लगाया गया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ध्यान किया कि याचिका में प्रतिवादियों को निजामुद्दीन वेस्ट एसोसिएशन आरडब्ल्यूए के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

पार्क में अतिक्रमण का आरोप

याचिका में कहा गया है कि निजामुद्दीन वेस्ट कम्युनिटी सेंटर के पास सार्वजनिक पार्क में अतिक्रमण किया गया है। इस पार्क को पार्टी लॉन में बदल दिया गया है। यहां शादियां, पार्टियों व दूसरे व्यावसायिक आयोजन किए जा रहे हैं। जबकि यह एक सार्वजनिक पार्क है। पीठ नेसभी प्रतिवादियो को नोटिस जारी किया है। प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है।

85 साल के बुजुर्ग ने दायर की याचिका

यह याचिका 85 साल के वरिष्ठ नागरिक ने शिराज परवीन ने दायर की है। याचिकाकर्ता निजामुद्दीन वेस्ट के स्थाई निवासी हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह कई बार इसकी शिकायत संबंधित विभागों को कर चुके हैं। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते याचिकाकर्ता को अदालत का रुख करना पड़ा। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता बुजुर्ग की अधिक उम्र होने के कारण उन्हें इस पार्क में देर रात होने वाले कार्यक्रम से बहुत दिक्कत होती है।

बीमारी का दिया हवाला

याचिका में कहा गया है कि तेज म्यूजिक, पटाखे, गैर कानूनी पार्किंग, कचरा इकठ्ठा होने और अवैध निर्माण की वजह से उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह उच्च रक्तचाप, किडनी की दिक्कत, हाइपरथायरायडिज्म के साथ ही दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। पार्क में इन गतिविधियों की वजह से उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।