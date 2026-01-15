बेघरों को आश्रय देना सरकार की ड्यूटी.. दिल्ली हाई कोर्ट ने रैन बसेरों के लिए दिए सख्त निर्देश

संक्षेप: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि बेघरों और मरीजों को आश्रय देना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। कोर्ट ने अधिकारियों को सबवे और अस्पतालों के पास तुरंत रैन बसेरे बनाने के निर्देश दिए हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सख्त आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा एक कल्याणकारी राज्य में बेघर लोगों के साथ-साथ अस्पतालों में इलाज का इंतजार कर रहे लोगों को भी रहने के लिए पर्याप्त जगह देना सरकार का कर्तव्य है।

कोर्ट ने खुद लिया मामले में संज्ञान मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने राजधानी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ठंड की लहर के कारण पैदा हुई मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त रात का आश्रय प्रदान करें। उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकारी फंड या किसी अन्य संसाधन की कमी का हवाला दे कर्तव्य से बच नहीं सकते। खासकर उन लोगों को जो अस्पतालों में आते हैं। पीठ ने यह आदेश एक स्वतः संज्ञान याचिका पर दिया है।

पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज का इंतजार करते हुए सड़कों पर रह रहे मरीजों व उनके रिश्तेदारों की दयनीय स्थिति पर एक न्यूज़ रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद जनहित याचिका शुरू की थी। पीठ ने कहा कि अगर नागरिकों को पर्याप्त आश्रय का अधिकार नहीं दिया जाता है, तो यह भारत के संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

अदालत ने कहा- सबवे में रह रहे लोगों को बेड दें पीठ ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को ऐसी सुविधाओं के पास के सबवे को अपने कब्जे में लेने और बुधवार शाम तक जितनी हो सके उतने बेड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पीठ ने अस्पतालों के पास उपलब्ध किसी भी अन्य जगह पर रात के आश्रयगृह बनाने का भी निर्देश दिया है।