Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high court night shelter order homeless people aiims patients winter
बेघरों को आश्रय देना सरकार की ड्यूटी.. दिल्ली हाई कोर्ट ने रैन बसेरों के लिए दिए सख्त निर्देश

बेघरों को आश्रय देना सरकार की ड्यूटी.. दिल्ली हाई कोर्ट ने रैन बसेरों के लिए दिए सख्त निर्देश

संक्षेप:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि बेघरों और मरीजों को आश्रय देना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। कोर्ट ने अधिकारियों को सबवे और अस्पतालों के पास तुरंत रैन बसेरे बनाने के निर्देश दिए हैं।

Jan 15, 2026 07:20 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सख्त आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा एक कल्याणकारी राज्य में बेघर लोगों के साथ-साथ अस्पतालों में इलाज का इंतजार कर रहे लोगों को भी रहने के लिए पर्याप्त जगह देना सरकार का कर्तव्य है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कोर्ट ने खुद लिया मामले में संज्ञान

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने राजधानी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि ठंड की लहर के कारण पैदा हुई मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त रात का आश्रय प्रदान करें। उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकारी फंड या किसी अन्य संसाधन की कमी का हवाला दे कर्तव्य से बच नहीं सकते। खासकर उन लोगों को जो अस्पतालों में आते हैं। पीठ ने यह आदेश एक स्वतः संज्ञान याचिका पर दिया है।

पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज का इंतजार करते हुए सड़कों पर रह रहे मरीजों व उनके रिश्तेदारों की दयनीय स्थिति पर एक न्यूज़ रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद जनहित याचिका शुरू की थी। पीठ ने कहा कि अगर नागरिकों को पर्याप्त आश्रय का अधिकार नहीं दिया जाता है, तो यह भारत के संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।

ये भी पढ़ें:दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर! इस साल मिलेंगे चार नए सरकारी अस्पताल; कहां बनेंगे?

अदालत ने कहा- सबवे में रह रहे लोगों को बेड दें

पीठ ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को ऐसी सुविधाओं के पास के सबवे को अपने कब्जे में लेने और बुधवार शाम तक जितनी हो सके उतने बेड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पीठ ने अस्पतालों के पास उपलब्ध किसी भी अन्य जगह पर रात के आश्रयगृह बनाने का भी निर्देश दिया है।

पीठ ने आगे निर्देश दिया कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, सहित अन्य हितधारकों के साथ की एक बैठक गुरुवार सुबह दस बजे साकेत अदालत के प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में बुलाई जाए। इस बैठक में मौजूदा मौसम से निपटने के लिए एक अल्पकालिक योजना बनाई जाए।

ये भी पढ़ें:मेट्रो स्टेशन से घर जाना होगा आसान, किफायती दरों पर मिलेगी 'भारत टैक्सी'
Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi High Court Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।