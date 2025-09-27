delhi high court mutual consent divorce separate petitions hindi news पति-पत्नी की अलग-अलग अर्जियों को सहमति से तलाक याचिका नहीं मान सकते : दिल्ली हाईकोर्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
पति-पत्नी की अलग-अलग अर्जियों को सहमति से तलाक याचिका नहीं मान सकते : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि पति और पत्नी द्वारा स्वतंत्र रूप से दायर की गई तलाक की अलग-अलग याचिकाओं को आपसी सहमति से तलाक की याचिका नहीं माना जा सकता। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 12:46 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में अहम फैसले में कहा है कि पति-पत्नी के बीच आपसी सहमति से तलाक तभी दिया जा सकता है जब दोनों पक्ष संयुक्त रूप से और स्पष्ट रूप से अलग होना चाहते हों। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि दोनों पक्ष अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से अलग-अलग याचिकाएं दायर कर विवाह विच्छेद की मांग करते हैं, तो संबंधित फैमिली कोर्ट द्वारा इसे आपसी सहमति से तलाक की याचिका नहीं माना जा सकता।

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल एवं जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13बी की बुनियादी शर्त है कि विवाह विच्छेद के लिए दोनों पक्षों के बीच पहले से एक स्पष्ट व साझा सहमति होनी चाहिए। यदि ऐसा पूर्व सहमति का आधार मौजूद न हो तो बाद में दायर समानांतर याचिकाओं को आपसी सहमति की याचिका के रूप में पुनर्परिभाषित नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ यह तथ्य कि दोनों पति-पत्नी ने अलग-अलग तलाक अर्जी दाखिल की। इसे आपसी सहमति से तलाक नहीं माना जा सकता।

पत्नी ने फैमली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी : यह फैसला उस अपील पर आया, जिसमें पत्नी ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। फैमिली कोर्ट ने पति-पत्नी द्वारा अलग-अलग आधारों पर दायर तलाक की याचिकाओं को स्वतः ही आपसी सहमति से तलाक मानते हुए विवाह को समाप्त कर दिया था। खंडपीठ ने पत्नी की अपील स्वीकार कर फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया है।

