पत्नी की बचत या एक बार का ट्रांसफर भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं, दिल्ली HC का फैसला

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बैंक खाते में कुछ बचत होना या परिवार को एक बार पैसे भेजना पत्नी की नियमित आय नहीं मानी जा सकती, इसलिए पति को भरण-पोषण की राशि का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कहा है कि अलगाव के बाद पत्नी का बैंक अकाउंट में कुछ बचत होना या परिवार को एक बार पैसे भेजना, पति के लिए भरण-पोषण देने से इनकार करने का वैध कारण नहीं है।

क्या था पूरा मामला? 2001 में हुई शादी से एक बेटी हुई। लेकिन 2015 से दंपति अलग-अलग रहने लगे। पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की। इस दौरान फैमिली कोर्ट ने मार्च 2021 में अंतरिम भरण-पोषण का आदेश दिया। कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वह पत्नी और बेटी दोनों को 25-25 हजार रुपये प्रतिमाह दें।

पति ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उनकी मुख्य दलील थी कि पत्नी ने 2018 में अपने भाई को 82 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे। साथ ही उसके अकाउंट में कुछ बचत भी थी। पति का कहना था कि इससे साबित होता है कि पत्नी के पास पर्याप्त आय है, इसलिए भरण-पोषण नहीं दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने क्या तर्क दिए? हाई कोर्ट ने पति की सभी दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूत के जैसे नियमित सैलरी, बिजनेस या आय के प्रमाण ऐसे एकल ट्रांसफर या बचत को स्थिर कमाई नहीं माना जा सकता। बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “कुछ बचत का होना या भाई को एक बार पैसे भेजना, यह नहीं दर्शाता कि पत्नी के पास खुद को और बच्ची को पति के बराबर स्तर पर रखने की स्थिर आय है। 2018 की एक अकेली ट्रांजेक्शन से पर्याप्त कमाई साबित नहीं होती और न ही भरण-पोषण रोका जा सकता है।”