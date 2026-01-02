Hindustan Hindi News
पत्नी की बचत या एक बार का ट्रांसफर भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं, दिल्ली HC का फैसला

संक्षेप:

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बैंक खाते में कुछ बचत होना या परिवार को एक बार पैसे भेजना पत्नी की नियमित आय नहीं मानी जा सकती, इसलिए पति को भरण-पोषण की राशि का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।

Jan 02, 2026 10:09 am IST
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कहा है कि अलगाव के बाद पत्नी का बैंक अकाउंट में कुछ बचत होना या परिवार को एक बार पैसे भेजना, पति के लिए भरण-पोषण देने से इनकार करने का वैध कारण नहीं है।

क्या था पूरा मामला?

2001 में हुई शादी से एक बेटी हुई। लेकिन 2015 से दंपति अलग-अलग रहने लगे। पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका दायर की। इस दौरान फैमिली कोर्ट ने मार्च 2021 में अंतरिम भरण-पोषण का आदेश दिया। कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वह पत्नी और बेटी दोनों को 25-25 हजार रुपये प्रतिमाह दें।

पति ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उनकी मुख्य दलील थी कि पत्नी ने 2018 में अपने भाई को 82 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे। साथ ही उसके अकाउंट में कुछ बचत भी थी। पति का कहना था कि इससे साबित होता है कि पत्नी के पास पर्याप्त आय है, इसलिए भरण-पोषण नहीं दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने क्या तर्क दिए?

हाई कोर्ट ने पति की सभी दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूत के जैसे नियमित सैलरी, बिजनेस या आय के प्रमाण ऐसे एकल ट्रांसफर या बचत को स्थिर कमाई नहीं माना जा सकता। बेंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “कुछ बचत का होना या भाई को एक बार पैसे भेजना, यह नहीं दर्शाता कि पत्नी के पास खुद को और बच्ची को पति के बराबर स्तर पर रखने की स्थिर आय है। 2018 की एक अकेली ट्रांजेक्शन से पर्याप्त कमाई साबित नहीं होती और न ही भरण-पोषण रोका जा सकता है।”

अन्य मांगें भी ठुकराईं

पति ने यह भी कहा कि पैसा जॉइंट अकाउंट में डाला जाए ताकि वे देख सकें कि बच्ची के कल्याण पर खर्च हो रहा है या नहीं। कोर्ट ने इस मांग को भी अस्वीकार कर दिया। कोर्ट का कहना था कि अंतरिम भरण-पोषण का मामला सिर्फ राशि से संबंधित है, न कि कस्टडी या विजिटेशन अधिकारों से। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पूरी तरह बरकरार रखा। पति को हर महीने पत्नी और बेटी को 25-25 हजार रुपये देने होंगे।

