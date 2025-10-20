दिल्ली हाईकोर्ट में मकान मालिक की बड़ी जीत, जज ने कहा- किरायेदार या कोर्ट उनकी जरूरतें…

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मकान मालिक अपनी जरूरतों का सबसे अच्छा जज होता है। कोर्ट की राय के आगे उसे झुकाया नहीं जा सकता और ना ही किरायेदार या कोर्ट उसकी जरूरतों का आकलन कर सकते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मकान मालिक अपनी जरूरतों का सबसे अच्छा जज होता है। कोर्ट की राय के आगे उसे झुकाया नहीं जा सकता और ना ही किरायेदार या कोर्ट उसकी जरूरतों का आकलन कर सकते हैं। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि एक बार जब मकान मालिक यह साबित कर देता है कि जिस संपत्ति से वह किरायेदार की बेदखली चाहता है, उसे उसकी जरूरत है तो वैकल्पिक घर की उपलब्धता का मुद्दा केवल आकस्मिक रह जाता है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने कहा कि इसके अलावा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घऱ का चयन करना मकान मालिक का विशेषाधिकार है, जो उसके व्यक्तिपरक मूल्यांकन पर आधारित है। अपनी जरूरतों का सबसे अच्छा जज होने के नाते मकान मालिक पर किरायेदार या अदालत की राय थोपी नहीं जा सकती।

मकान मालिकों ने की थी किरायेदार को निकालने की मांग जस्टिस सौरभ बनर्जी मकान मालिकों द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें किरायेदार को घर से निकालने की मांग की गई थी। मकान मालिकों का तर्क था कि यह संपत्ति उनके दादा ने 1947 में खरीदी थी और बाद में उनकी मां के नाम कर दी गई थी। किरायेदार ने पूर्व समझौते और कब्जा हस्तांतरण का आरोप लगाते हुए स्वामित्व पर विवाद किया था।

मकान मालिकों की ओर से अपनी याचिका में व्यक्तिगत आवास के लिए घर की जरूरत का दावा किया गया था। इसके लिए उन्होंने मेडिकल कारणों और अपने वर्तमान घर के रहने लायक न होने का हवाला दिया था।

अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने विवादित आदेश के माध्यम से किरायेदार के बचाव के लिए 'लीव टू डिफेंड' के आवेदन को यह मानते हुए स्वीकार कर लिया था कि इसमें जो मुद्दे उठाए गए थे वो विचार करने योग्य थे। इसलिए मकान मालिकों की प्रस्तावित जरूरत को "सबूत या जिरह की कसौटी पर परखे जाने" की जरूरत थी।

मकान मालिकों के दादा ने खरीदा था घर जस्टिस बनर्जी ने मकान मालिकों के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि मकान मालिक अपने दादा के नाम सेल डीड, अपनी मां के पक्ष में दाखिल-खारिज और अपनी मां के साथ अपने रिश्ते को साबित करने वाला आधार कार्ड पेश करने में सक्षम थे।

हाईकोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त किराया नियंत्रक के समक्ष मकान मालिकों के स्वामित्व पर संदेह करने के लिए कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं थी जिससे अनुमति प्रदान की जा सके। कोर्ट ने आगे कहा कि मकान मालिकों ने अपने वर्तमान घर के जर्जर हालत में होने के पर्याप्त सबूत और तस्वीरें पेश कीं, जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए काफी थीं कि उन्हें वास्तव में उस घर की जरूरत थी। इसके साथ ही जस्टिस बनर्जी ने संबंधित मकान के संबंध में मकान मालिकों के हक में फैसला सुनाते हुए किरायेदार की बेदखली का आदेश पारित किया।