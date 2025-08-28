Delhi High Court junks bail plea of senior citizen in sexual assault case of minor पीड़िता व आरोपी की उम्र में जितना अंतर, अपराध उतना ही जघन्य; HC ने खारिज की बुजुर्ग की जमानत याचिका, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi High Court junks bail plea of senior citizen in sexual assault case of minor

पीड़िता व आरोपी की उम्र में जितना अंतर, अपराध उतना ही जघन्य; HC ने खारिज की बुजुर्ग की जमानत याचिका

अदालत ने कहा, 'मेडिकल जांच में पीड़िता के शरीर पर चोटों के न मिलने को लेकर दिया आवेदक का तर्क सही नहीं है। क्योंकि यह एक स्थापित मान्यता है कि पीड़ित के शरीर पर चोटों का न होना, विशेष रूप से बाल पीड़ितों से जुड़े मामलों में, अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज नहीं करता है।'

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 06:58 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने वाले 70 वर्षीय शख्स को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा है कि पीड़ित और आरोपी की उम्र में जितना ज्यादा अंतर होगा, अपराध भी उतना ही जघन्य माना जाएगा और जमानत देने को लेकर अदालत का रुख भी उतना ही सख्त होगा। अदालत ने कहा कि उम्र में भारी अंतर ना केवल अपराध की गंभीरता को बढ़ा देता है, बल्कि विश्वास को ठेस पहुंचाने से जुड़ी गंभीर चिंताएं भी पैदा करता है। जमानत याचिका खारिज करते हुए जस्टिस अजय दिगपॉल ने आरोपी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि नाबालिग की मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न का संकेत देने वाली कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई है। उन्होंने कहा कि बच्चे वयस्कों की तरह यौन उत्पीड़न का उतनी ताकत से विरोध नहीं कर सकते।

सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी के इस दावे पर भी उसे राहत देने से इनकार कर दिया कि FSL रिपोर्ट में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, अदालत ने कहा कि फोरेंसिक सबूत तो जांच का केवल एक पहलू होता है। जज ने कहा, 'जिस केस में पीड़ित विशेषकर बाल पीड़ित की स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय गवाही के रूप में प्रत्यक्ष सबूत मौजूद हैं, वहां हमेशा वैज्ञानिक साक्ष्य का होना जरूरी नहीं है। इसलिए, डीएनए या अन्य जैविक सबूत का अभाव आरोप की सच्चाई का निर्धारण नहीं कर सकता।'

अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'मेडिकल जांच में पीड़िता के शरीर पर चोटों के न होने को लेकर आवेदक का तर्क विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि यह एक स्थापित मान्यता है कि पीड़ित के शरीर पर चोटों का न होना, विशेष रूप से बाल पीड़ितों से जुड़े मामलों में, अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज नहीं करता है।'

उच्च न्यायालय ने 25 अगस्त के अपने आदेश में आगे कहा, 'बच्चे यौन उत्पीड़न का उतनी ताकत से विरोध नहीं कर सकते जितना कि वयस्क करते हैं, और हमले की प्रकृति भी हमेशा ऐसी नहीं रहती है कि उनसे दिखने वाली चोटें या स्थायी चोटें लगती हों।'

यह मामला अक्तूबर 2023 में उस वक्त सामने आया था, जब आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि उम्र दराज होने की वजह से वह वृद्धावस्था की बीमारियों से पीड़ित है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही यह तर्क भी दिया गया कि मुकदमा शुरुआती चरण में है और फैसला आने तक काफी समय बीत जाएगा क्योंकि उसकी लंबी कैद का कोई उद्देश्य नहीं है। हालांकि अदालत ने कहा, 'पीड़ित और आरोपी के बीच उम्र का अंतर जितना ज्यादा होगा, अपराध भी उतना ही जघन्य होगा और जमानत के स्तर पर अदालत का रुख भी उतना ही सख्त होगा।'