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साकेत बिल्डिंग हादसे में जज को बताया हत्यारा; भड़का दिल्ली हाई कोर्ट, क्या आदेश

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलाजाब में पांच मंजिला इमारत गिर गई थी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। एक वीडियो में इन मौतों का जिम्मेदार दिल्ली हाई कोर्ट के जज को बताया गया था। 

साकेत बिल्डिंग हादसे में जज को बताया हत्यारा; भड़का दिल्ली हाई कोर्ट, क्या आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया से उन वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश दिया हैं जिनमें मौजूदा हाई कोर्ट के जज को साकेत में हुए इमारत हादसे का जिम्मेदार बताते हुए 'हत्यारा' कहा गया था। साकेत के सैदुलाजाब में ये हादसा 30 मई को हुआ था जिसमें पांच मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई थी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये कोई छोटा मामला नहीं है और ना ही ये कोई अकेली या इकलौती घटना है। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने इस मामले में एक आपराधिक अवमानना याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस नीना बंसल और जस्टिस मधु जैन की पीठ ने की। कोर्ट ने उन वीडियो की जांच की और कहा कि ऐसे मामले अब आम होते जा रहे हैं। ये वीडियो डॉ कपिल कक्कड़ नाम के शख्स ने अपलोड किए थे जो खुद को साइकोलॉजिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता बताता है। इसके अलावा वह ब्लैक जस्टिस नाम की एक सीरीज का मेकर भी बताया जा रहा है।

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याचिका में क्या आरोप?

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में आरोप लगाया गया था कि फेसबुक, एक्स समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कुछ वीडियो शेयर किए गए खे जिसमें जज को साकेत बिल्डिंग में हादसे में हुई 6 मौतों का जिम्मेदार बताया गया था। याचिका में आरोप लगाया है कि वीडियो में झूठा दावा किया गया है कि जज ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ भ्रष्टाचार की वजह से अवैध निर्माण को रोकने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

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बार एसोसिएशन ने कहा है कि असल में सच्चाई ये है कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की इजाजत दी थी ताकी वह नए सिरे से याचिका दाखिल कर सके क्योंकि उस याचिका में उस बिल्डिंग के मालिक को पार्टी नहीं बनाया गया था। याचिका में डॉ कपिल कक्कड़ के उन बयानों का खास तौर पर जिक्र किया गया है जिनमें उन्होंने जज को हत्यारा कहा था। जज पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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