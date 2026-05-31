AAP नेता सौरभ भारद्वाज को HC का समन, BJP के प्रवेश वर्मा ने दर्ज कराया है मुकदमा
दिल्ली हाई कोर्ट ने आप नेता सौरभ भारद्वाज को समन जारी किया है। कोर्ट ने 30 दिन के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बीजेपी नेता और दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आप नेता के खिलाफ सिविल मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। मामले को को 7 सितंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आप नेता सौरभ भारद्वाज को समन जारी किया है। कोर्ट ने 30 दिन के भीतर लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बीजेपी नेता और दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आप नेता के खिलाफ सिविल मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है।
प्रवेश वर्मा की ओर से दायर यह मुकदमा 25 मई 2026 को संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) गगनदीप जिंदल के समक्ष सुनवाई के लिए आया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि शिकायत को एक मुकदमे के तौर पर दर्ज किया जाए और प्रतिवादी को समन जारी किया जाए। इस मामले को 7 सितंबर 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
30 दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा
कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को निर्देश दिया कि समन मिलने के 30 दिनों के भीतर वे एक लिखित जवाब दाखिल करें। साथ ही दस्तावेजों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने वाला एक हलफनामा भी दें। सिंह को इसके बाद 30 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने की छूट दी गई है। आदेश में वादी को एक सप्ताह के भीतर जरूरी कोर्ट फीस जमा करने को कहा गया है।
5 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग
मुकदमे के अनुसार, प्रवेश वर्मा ने सोरभ भारद्वाज द्वारा प्रकाशित कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में 5 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन पोस्ट में उनके बारे में ऐसे बयान थे, जिनका संदर्भ एक स्कूल से जुड़ा था। स्कूल में कथित तौर पर तीन साल की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था।
आपराधिक मानहानि की कार्यवाही भी शुरू
प्रवेश वर्मा ने दावा किया है कि ये बयान झूठे और मानहानिकारक हैं और इनसे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इस मुकदमे में हर्जाने के साथ-साथ अन्य संबंधित राहतों की भी मांग की गई है। हाई कोर्ट में चल रही सिविल कार्यवाही के अलावा सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही भी शुरू की है। आपराधिक मानहानि का यह मामला 22 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल के सामने सुनवाई के लिए आया।
कोर्ट ने शिकायतकर्ता प्रवेश वर्मा और गवाहों की जांच के लिए इस मामले को 9 जून और 11 जून के लिए सूचीबद्ध किया है। प्रवेश वर्मा की तरफ से सीनियर एडवोकेट सचिन पुरी, एडवोकेट प्रवीण कुमार, सुरभि शर्मा, सार्थक गुप्ता, सुरेंद्र सिन्हा, सुमर राज और निकुंज त्रिपाठी पेश हुए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
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