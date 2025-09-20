‘हमने इन कारों के बारे में सुना तक नहीं’, DUSU चुनाव विजेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजे नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डूसू चुनाव में प्रचार के लिए बेंटले, रॉल्स रॉयस व फरारी जैसी लग्जरी कारों और यहां तक कि जेसीबी के इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि छात्रों को इतनी महंगी कारें कहां से मिल रही हैं, हमने तो इन कारों के बारे में सुना तक नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों व आयोजकों ने पिछले साल के न्यायिक आदेश से कोई सबक नहीं सीखा है, जिसमें उप्रदव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण चुनाव परिणामों को रोक दिया गया था। हाईकोर्ट ने डूसू के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर्यन मान समेत अन्य को नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यह बहुत दुखद है।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि छात्र संघ चुनावों में इस तरह के प्रचार से बुरा और क्या हो सकता है। जेसीबी, बड़ी व लग्जरी कारों, चार पहिया वाहनों का इस्तेमाल किया गया। छात्रों को इतनी महंगी कारें कहां से मिल रही हैं।

चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि हमने इन कारों के बारे में सुना तक नहीं है। सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट ने नवनिर्वाचित डूसू अध्यक्ष व एबीवीपी के आर्यन मान, उपाध्यक्ष एनएसयूआई के राहुल झांसला को नोटिस जारी किए। अन्य में सचिव कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव दीपिका झा शामिल हैं। दोनों एबीवीपी से हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र संघ के चुनाव चाहे वह दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ हो या उसके अन्य संबद्ध कॉलेजों का एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है। इस लग्जरी चुनाव पर रोक नहीं लग पा रही है। पिछले आदेश से किसी ने सबक नहीं लिया।