Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi High Court issues notice to Central Government on Nitasha Kaul petition, seeks response
ब्रिटिश प्रोफेसर निताशा कौल की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस, दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

संक्षेप:

कर्नाटक सरकार ने फरवरी 2024 में कौल को कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिटी नाम की एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए बुलाया था। हालांकि यूके पासपोर्ट व OCI कार्ड होने के बावजूद उन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्रवेश नहीं दिया गया था।

Tue, 2 Dec 2025 10:02 PM
भारत में जन्मी और ब्रिटेन में प्रोफेसर निताशा कौल की एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अपनी याचिका में निताशा ने केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें भारत आने से ब्लैकलिस्ट किया गया है, साथ ही उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) स्टेटस भी रद्द कर दिया गया है। जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने कौल की अंतरिम राहत अर्जी पर भी नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें अपनी बूढ़ी व बीमार मां की देखभाल के लिए तीन सप्ताह के लिए भारत आने की इजाजत मांगी गई है।

कौल ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि उनका OCI स्टेट्स रद्द करना और उन्हें कालीसूची में डालना कानूनी तौर पर सही नहीं है। याचिका में कहा गया कि वह मूल रूप से कश्मीरी हैं और उनकी मां 72 साल की हैं। उन्हें अपनी बुजुर्ग मां से मिलने से नहीं रोका जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

कौन हैं निताशा कौल?

कौल यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर में इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रोफेसर हैं। उन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (दिल्ली विश्वविद्यालय) से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। साथ ही यूके में इकोनॉमिक्स व फिलॉसफी में संयुक्त पीएचडी पूरी की है। कौल ने कश्मीर, राष्ट्रवाद व हिंदुत्व पर बहुत कुछ लिखा है। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद कौल ने यूएस हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स के सामने कश्मीर में मानवीय अधिकारों के बारे में गवाही दी थी।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार फरवरी 2024 में कौल को कर्नाटक सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिटी नाम की एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए बुलाया था। हालांकि यूके पासपोर्ट व OCI कार्ड होने के बावजूद उन्हें बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्रवेश नहीं दिया गया। लगभग 24 घंटे एक सेल में रखने के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया था।

कौल पर भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप

मई 2025 में भारत सरकार ने कौल पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उनका OCI स्टेटस रद्द कर दिया था। साथ ही उन पर आरोप लगाया गया था कि उनके लेखन व भाषणों ने भारत की एकता पर प्रहार किया है।

Ncr News Delhi News
