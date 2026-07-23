दिल्ली बवालः HC ने कहा- यह इकलौती घटना नहीं, SIT की मांग पर केंद्र और DP को नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सीजेपी के संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा कोई इकलौती घटना नहीं थी। कोर्ट प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कथित ज्यादतियों की एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किए। कोर्ट जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कथित ज्यादतियों की एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि यह घटना कोई इकलौती घटना नहीं थी।
चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने केंद्र और पुलिस से जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही पुलिस को घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि वकील उमेश कुमार और अंशुल कुमार की ओर से दायर याचिकाओं पर 11 सितंबर को सुनवाई होगी।
इससे निपटने के लिए कानून है
कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से कहा कि यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है। दूसरी बात कि अगर आपके अनुसार यह गैर-कानूनी जमावड़ा था तो इस पर और बहस और दलीलें हो सकती हैं। इससे निपटने के लिए कानून है। अगर पीआईएल में ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को जाकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए? कोर्ट ने कहा कि नोटिस जारी करें। हम निर्देश देते हैं कि इससे सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सुरक्षित रखा जाए।
तैनाती के रिकॉर्ड मांगे
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर वकील एन. हरिहरन, गोपाल शंकरनारायणन और विकास सिंह ने पुलिस की तैनाती के रिकॉर्ड और बल प्रयोग की मंजूरी देने वाले आदेश पेश करने, जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने और नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की।
जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया
हरिहरन ने तर्क दिया कि जंतर-मंतर पर हुआ विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने उस पर जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर बिना किसी चेतावनी के कील लगी लाठियों, पेलेट गन और बिजली का झटका देने वाले डंडों से हमला किया गया। इस दौरान 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए और कई महिलाओं के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। सिंह ने आगे कहा कि पुलिस और सादे कपड़ों में मौजूद कई लोगों ने बिना किसी उकसावे के प्रदर्शनकारियों पर हमला किया।
पुलिस ने पब्लिसिटी पाने की कोशिश बताया
वहीं, पुलिस ने याचिकाओं को पब्लिसिटी पाने की कोशिश बताया। पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने इन याचिकाओं को पब्लिसिटी पाने की कोशिश करार दिया। कहा कि ये याचिकाएं लोगों ने सुर्खियों में आने के लिए दायर की थीं। राजू ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं रहा। ऐसे वीडियो मौजूद हैं, जिनमें पुलिसकर्मियों को चोटें आईं और पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ये याचिकाएं 20 जुलाई को संसद मार्च के बाद दायर की गई थीं। इसे सीजेपी ने आयोजित किया था।
वांगचुक से जुड़ी याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने की घटना की जांच के लिए एसआईटी बनाने और एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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