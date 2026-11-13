दिल्ली सरकार पर जुर्माना, हाई कोर्ट ने कहा- अधिकारियों के वेतन से वसूली जाए रकम
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर जुर्माना लगाया है। साथ ही निर्देश दिया है कि यह रकम उन अधिकारियों के वेतन से वसूली जाए जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। कोर्ट का यह आदेश एक कंपनी की याचिका पर आया है, जो रीलोकेशन स्कीम, 1996 के तहत एक वैकल्पिक औद्योगिक प्लॉट आवंटित करने की मांग कर रही है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि अधिकारियों के रवैये के कारण एक कंपनी की लंबे समय से चली आ रही शिकायत का समाधान नहीं हो सका। इसके चलते अदालत ने दिल्ली सरकार पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही निर्देश दिया है कि यह रकम उन अधिकारियों के वेतन से वसूली जाए जो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं।
जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि याचिकाकर्ता को कई वर्षों तक बार-बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से इस मामले को संभाला गया, वह अदालत के पिछले आदेशों की पूरी तरह से अनदेखी है। इसके कारण अदालत का कीमती समय बर्बाद हुआ। अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह छह सप्ताह के भीतर 'दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति' को एक लाख रुपए का भुगतान करे और यह रकम जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूल करे। इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी, 2027 को तय की गई है।
प्लॉट के दावे को खारिज करने को चुनौती दी
हाई कोर्ट का यह आदेश 'सेंट्रल फुटवियर कंपनी' द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जो रीलोकेशन स्कीम, 1996 के तहत एक वैकल्पिक औद्योगिक प्लॉट आवंटित करने की मांग कर रही है। जस्टिस महाजन ने गौर किया कि यह मामला हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता द्वारा की गई कानूनी कार्यवाही का चौथा दौर है। कंपनी ने शुरुआत में एक वैकल्पिक औद्योगिक प्लॉट के लिए अपने दावे को खारिज किए जाने को चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि उनकी औद्योगिक इकाई एक 'अनुरूप क्षेत्र' (conforming area) में स्थित है।
आवेदन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें
हालांकि, पिछली कार्यवाहियों के दौरान अधिकारियों ने मामले की दोबारा जांच करने के बाद कोर्ट को बताया कि मुंडका के स्वर्ण पार्क में स्थित याचिकाकर्ता की औद्योगिक इकाई एक 'गैर-अनुरूप क्षेत्र' (non-conforming area) में है। इसलिए वह एक वैकल्पिक औद्योगिक प्लॉट पाने की हकदार है। इस दलील को दर्ज करते हुए हाई कोर्ट ने मार्च 2009 में कंपनी के दावे को खारिज करने वाले आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही, कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कंपनी के आवेदन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और दो महीने के भीतर अपना फैसला बताएं।
निर्देश के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई
कोर्ट के निर्देशों के बावजूद याचिकाकर्ता के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण 2015 में फिर से कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई। उस समय हाई कोर्ट ने कहा था कि उसका पिछला आदेश अंतिम हो चुका है और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद आवेदन पर कार्रवाई करें। इसके बाद 2024 में याचिकाकर्ता को पुराने आदेशों का पालन कराने के लिए फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
दस्तावेजों पर विचार करने का निर्देश
कोर्ट ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों पर विचार करने का निर्देश दिया, लेकिन 20 अगस्त 2024 के एक पत्र के जरिए इस दावे को फिर से खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने 2009 में दिए गए निर्देशों का पालन करने के बजाय, याचिकाकर्ता के आवेदन को कई वर्षों तक लंबित रखा। अदालत ने गौर किया कि पिछले आदेश को कभी चुनौती नहीं दी गई थी और वह अंतिम हो चुका था। बाद में प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि पिछली कार्यवाही के दौरान अदालत के सामने एक गलत बयान दिया गया था।
निर्देशों का ठीक से पालन किया गया होता तो…
हालांकि, कोर्ट ने गौर किया कि वे अपने दावे को साबित करने के लिए मूल रिकॉर्ड या उस समय का कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। कोर्ट ने माना कि अधिकारियों के बर्ताव और उनकी निष्क्रियता के कारण ही याचिकाकर्ता की समस्या सालों तक अनसुलझी रही। कोर्ट ने कहा कि अगर पहले दिए गए निर्देशों का ठीक से पालन किया गया होता तो बार-बार होने वाली इस कानूनी कार्यवाही से बचा जा सकता था। इस मामले को संभालने के तरीके को बेहद निराशाजनक बताते हुए कोर्ट ने मामले में आगे बढ़ने से पहले दिल्ली सरकार पर जुर्माना लगाया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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