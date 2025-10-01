Delhi High Court Husband Can not Claim Sole Ownership of Joint Property Despite Paying EMI सिर्फ EMI चुकाने से नहीं बनता पूरा हक.. पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi High Court Husband Can not Claim Sole Ownership of Joint Property Despite Paying EMI

सिर्फ EMI चुकाने से नहीं बनता पूरा हक.. पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति पर सिर्फ EMI चुकाने के आधार पर पति एकलौता मालिक नहीं बन सकता, बल्कि संपत्ति दोनों के नाम पर होने के कारण पत्नी बची हुई रकम की 50% हकदार होगी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 08:54 AM
share Share
Follow Us on
सिर्फ EMI चुकाने से नहीं बनता पूरा हक.. पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में साफ कर दिया है कि अगर कोई संपत्ति पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर रजिस्टर्ड है, तो सिर्फ यह कहकर कि EMI पति ने चुकाई, वह उसका एकलौता मालिक नहीं बन सकता। यह फैसला 22 सितंबर को जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सुनाया।

क्या है पूरा मामला?

1999 में शादी के बंधन में बंधे एक जोड़े ने 2005 में मुंबई में मिलकर एक घर खरीदा। लेकिन, 2006 में दोनों के रास्ते जुदा हो गए और पति ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी, जिसमें क्रूरता और परित्याग का हवाला दिया। इस बीच, घर का लोन न चुका पाने की वजह से बैंक ने फ्लैट बेच दिया। लोन की राशि काटने के बाद बची 1.09 करोड़ रुपये की रकम एचएसबीसी बैंक के पास जमा थी।

2012 में पति ने इस रकम पर पूरा हक जताते हुए फैमिली कोर्ट में अर्जी दी। दिसंबर 2017 में फैमिली कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और पत्नी को निर्देश दिया कि वह रकम निकालने के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' दे। लेकिन पत्नी ने हार नहीं मानी और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पत्नी की दलील, आधा हिस्सा मेरा हक

पत्नी ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि बची हुई रकम का 50% हिस्सा उनका है, क्योंकि संपत्ति संयुक्त रूप से खरीदी गई थी। उन्होंने दावा किया कि यह राशि उनके स्त्रीधन का हिस्सा है, जो हिंदू कानून के तहत उनकी निजी संपत्ति है। दूसरी ओर, पति का कहना था कि उन्होंने ही सारी EMI चुकाई, इसलिए पूरी रकम पर उनका हक है।

कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला

हाईकोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर संपत्ति दोनों के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो सिर्फ EMI चुकाने के आधार पर पति पूरा हक नहीं जता सकता। कोर्ट ने बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 की धारा 4 का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं जता सकता, जो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड हो।

कोर्ट ने साफ किया, 'पति-पत्नी के बीच संयुक्त संपत्ति में बराबर का हक माना जाता है। पति यह दावा नहीं कर सकता कि उसने ही सारा पैसा दिया, इसलिए पूरी रकम उसकी है।' कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि यूको बैंक में जमा फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम को दो महीने के भीतर रिलीज किया जाए।

क्या है स्त्रीधन का मसला?

पत्नी ने दावा किया था कि रकम का 50% हिस्सा उनका स्त्रीधन है, यानी उनकी निजी संपत्ति। लेकिन कोर्ट ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि शादी के समय संयुक्त रूप से खरीदी गई संपत्ति स्त्रीधन नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यह सिर्फ पत्नी को उपहार में नहीं दी गई थी, बल्कि दोनों ने मिलकर इसे खरीदा था।