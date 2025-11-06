Hindustan Hindi News
सात फेरे नहीं होने पर भी विवाह वैध... हिंदू शादी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिंदू विवाह में सप्तपदी यानी सात फेरे की रस्म पूरी न होने पर भी विवाह अवैध नहीं माना जाएगा, साथ ही यह भी कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम बंजारा (लंबाडा) जनजाति पर भी लागू होगा।

Thu, 6 Nov 2025 06:26 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह की मान्यता को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया कि यदि किसी हिंदू शादी में सप्तपदी यानी सात फेरे की रस्म पूरी न भी हो, तो भी वह विवाह अपने आप में अवैध नहीं माना जाएगा।

परंपरागत रूप से सात फेरे को हिंदू विवाह का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम में हर स्थिति में सप्तपदी को अनिवार्य शर्त नहीं बताया गया है।

बंजारा समुदाय की शादी पर भी लागू होगा हिंदू विवाह अधिनियम

यह फैसला न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने सुनाया है। यह फैसला उस मामले में आया, जिसमें पति ने पत्नी की तलाक अर्जी को चुनौती देते हुए कहा कि वे बंजारा (लंबाडा) जनजाति से हैं, जो अनुसूचित जनजाति में आती है। ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम उन पर लागू नहीं होता। पत्नी ने दावा किया था कि शादी हिंदू रीतियों के अनुसार हुई और इसलिए तलाक भी इसी कानून के तहत हो।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
