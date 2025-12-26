Hindustan Hindi News
एयर प्यूरीफायर पर 18% GST क्यों? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

एयर प्यूरीफायर पर 18% GST क्यों? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

संक्षेप:

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण के चलते एयर प्यूरीफायर पर GST को 18% से घटाकर 5% करने की याचिका पर केंद्र को 10 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है, ताकि आम जनता को सस्ती और साफ हवा मिल सके।

Dec 26, 2025 01:08 pm ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, पीटीआई
दिल्ली में प्रदूषण का कहर फिर चरम पर है। स्मॉग ने शहर को घेर रखा है और बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में एयर प्यूरीफायर अब लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरी उपकरण बन चुके हैं। लेकिन इन पर 18 प्रतिशत GST की ऊंची दर आम लोगों की पहुंच से दूर कर रही है। इसी मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सख्ती दिखाई है।

याचिका में मजबूत दलील

वकील कपिल मदान की जनहित याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एयर प्यूरीफायर को 'मेडिकल डिवाइस' की श्रेणी में रखा जाए। इससे इन पर GST सिर्फ 5 प्रतिशत हो जाएगा। याचिका में तर्क दिया गया कि ये उपकरण अब विलासिता की वस्तु नहीं रह गए हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। ऊंचा टैक्स गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इन्हें खरीदने से रोक रहा है।

कोर्ट ने दिया 10 दिन का समय

आज वैकेशन बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार की बेंच ने केंद्र सरकार को 10 दिनों में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने समय मांगा। उन्होंने बताया कि GST काउंसिल की बैठक केवल फिजिकल मोड में ही हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी तय की है।

पहले भी दिया था निर्देश

24 दिसंबर को कोर्ट ने GST काउंसिल को जल्द मीटिंग बुलाने और एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने या खत्म करने पर विचार करने को कहा था। शुक्रवार की सुनवाई में कोर्ट को यह जानना था कि मीटिंग कब हो सकती है और क्या वर्चुअल मीटिंग संभव है।

दिल्लीवासियों को उम्मीद है कि अगर GST कम हुआ तो एयर प्यूरीफायर सस्ते हो जाएंगे और घर के अंदर कम से कम साफ हवा तो मिल सकेगी। अब सभी की नजरें 9 जनवरी की सुनवाई पर टिकी हैं।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi High Court Delhi News
