एयर प्यूरीफायर पर 18% GST क्यों? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदूषण के चलते एयर प्यूरीफायर पर GST को 18% से घटाकर 5% करने की याचिका पर केंद्र को 10 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है, ताकि आम जनता को सस्ती और साफ हवा मिल सके।

दिल्ली में प्रदूषण का कहर फिर चरम पर है। स्मॉग ने शहर को घेर रखा है और बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में एयर प्यूरीफायर अब लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरी उपकरण बन चुके हैं। लेकिन इन पर 18 प्रतिशत GST की ऊंची दर आम लोगों की पहुंच से दूर कर रही है। इसी मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सख्ती दिखाई है।

याचिका में मजबूत दलील वकील कपिल मदान की जनहित याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एयर प्यूरीफायर को 'मेडिकल डिवाइस' की श्रेणी में रखा जाए। इससे इन पर GST सिर्फ 5 प्रतिशत हो जाएगा। याचिका में तर्क दिया गया कि ये उपकरण अब विलासिता की वस्तु नहीं रह गए हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। ऊंचा टैक्स गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को इन्हें खरीदने से रोक रहा है।

कोर्ट ने दिया 10 दिन का समय आज वैकेशन बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार की बेंच ने केंद्र सरकार को 10 दिनों में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने समय मांगा। उन्होंने बताया कि GST काउंसिल की बैठक केवल फिजिकल मोड में ही हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी तय की है।

पहले भी दिया था निर्देश 24 दिसंबर को कोर्ट ने GST काउंसिल को जल्द मीटिंग बुलाने और एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने या खत्म करने पर विचार करने को कहा था। शुक्रवार की सुनवाई में कोर्ट को यह जानना था कि मीटिंग कब हो सकती है और क्या वर्चुअल मीटिंग संभव है।