आतंकी साजिश के आरोपी कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता को जमानत, HC ने कहा- वह एक कमजोर व्यक्ति है
बेंच ने माना कि परवेज पर लगे आरोप गंभीर हैं, लेकिन उसने यह भी देखा कि अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से एक सह-आरोपी के बयान पर आधारित है, जो बाद में सरकारी गवाह (अप्रूवर) बन गया था, जिसके बयान की जांच होना भी अभी बाकी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी साजिश के मामले में गिरफ्तार कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को बुधवार को एक बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी। अदालत ने लगभग साढ़े चार साल की जेल और ट्रायल की धीमी रफ्तार को देखते हुए आरोपी राहत दी, साथ ही कहा कि ऐसे में आरोपी को रिहा किया जाना चाहिए, चाहे भले ही UAPA (गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत जमानत पर कितनी ही कड़ी पाबंदियां हों।
कोर्ट ने खुर्रम परवेज की शारीरिक स्थिति पर भी ध्यान दिया और पाया कि 2004 में एक लैंडमाइन विस्फोट में उसने अपना एक पैर खो दिया था और वह एक कमजोर व्यक्ति है, इसलिए उसकी जमानत याचिका पर फैसला करते समय इन बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस दौरान जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने खुर्रम परवेज की उस अपील को मंजूर कर लिया, जिसमें उसने पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल NIA कोर्ट के 13 दिसंबर, 2024 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
NIA की जांच से जुड़ा है मामला
यह मामला नवंबर 2021 में NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) द्वारा शुरू की गई जांच से जुड़ा है। जिसमें एजेंसी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और भारत में उसके 'ओवर-ग्राउंड वर्कर्स' के नेटवर्क से जुड़ी कथित साजिश का पता लगा रही है।
LeT के हैंडलर से संपर्क रखने का आरोप
NIA ने आरोपों के अनुसार खुर्रम परवेज JKCCS यानी जम्मू एंड कश्मीर कोएलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर था, और इस नेटवर्क के लिए लोगों की भर्ती करता था। साथ ही उस पर एक सह-आरोपी तथा पाकिस्तान स्थित LeT हैंडलर हैदर उर्फ अली उर्फ यूसुफ के बीच संपर्क कराने में भी शामिल होने का आरोप है।
एक्टिविस्ट की आड़ में सेना पर नजर रखने का आरोप
इसके अलावा खुर्रम पर मानवाधिकार कार्यकर्ता की आड़ में भारतीय सुरक्षाबलों की जानकारी इकट्ठा करने, उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल अधिकारियों की फाइलें तैयार करने और जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले कामों में हिस्सा लेने का आरोप है। एजेंसी ने उस पर एक पूर्व पुलिस अधिकारी को गैर-कानूनी तरीके से पैसे देकर NIA की जांच को प्रभावित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।
परवेज बोला- ये सारी जानकारियां सालों से उपलब्ध हैं
उधर परवेज ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों से इनकार किया और कहा है कि NIA जिन सबूतों पर भरोसा कर रही है, उनमें से ज्यादातर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट और दस्तावेज हैं जो मानवाधिकार से जुड़े वैध काम के तहत तैयार किए गए थे। परवेज ने बताया कि अभियोजन पक्ष द्वारा सबूत के रूप में पेश किए गए कई दस्तावेज, जिनमें सैन्य ढांचों और अपराधियों से जुड़ी रिपोर्टें शामिल थीं, सालों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रही हैं और JKCCS की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थीं।
खास बात यह है कि सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने भी परवेज की इस बात का खंडन नहीं किया कि वे रिपोर्टें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थीं। परवेज पर लगे कुछ आरोप 2007 और 2015 में पाकिस्तान की यात्राओं से संबंधित थे, जिनके बारे में आरोपी का कहना है कि वे खुली और कानूनी यात्राएं थीं।
करीब साढ़े चार साल से जेल में बंद है परवेज
सुनवाई के दौरान बेंच ने गौर किया कि परवेज 22 नवंबर 2021 से हिरासत में है और लगभग साढ़े चार साल जेल में बिता चुका है। इसके बाद भी अभी तक आरोप तक तय नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा खुर्रम के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि मामले में 197 गवाहों से पूछताछ होना बाकी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निकट भविष्य में ट्रायल पूरा होने की संभावना कम है।
मामले की सुनवाई के बाद हिरासत की अवधि, ट्रायल के चरण, सबूतों की प्रकृति और ट्रायल से पहले लंबी हिरासत से जुड़े संवैधानिक सिद्धांतों पर विचार करने के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने परवेज की अपील मंजूर कर ली और कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों के साथ उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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