Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जेल से बाहर आएगा उमर खालिद, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों दी 3 दिन की अंतरिम जमानत?

Praveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआई
share

उमर खालिद ने गुरुवार को निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें उसकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 22 मई से 5 जून तक 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी।

जेल से बाहर आएगा उमर खालिद, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों दी 3 दिन की अंतरिम जमानत?

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज दिल्ली हिंसा 2020 के मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को उसकी मां की सर्जरी के मद्देनजर 1 जून से 3 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

उमर खालिद ने गुरुवार को निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें उसकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अधीनस्थ अदालत ने दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाकों में फरवरी 2020 के दंगों के पीछे 'बड़ी साजिश' के संबंध में यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले के मद्देनजर यह याचिका खारिज कर दी थी।

उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 22 मई से 5 जून तक 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi High Court
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।