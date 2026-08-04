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जस्टिस स्वर्ण कांता वाले मामले में दिल्ली HC ने केजरीवाल और AAP नेताओं से मांगा जवाब; 4 हफ्ते का समय

By Aditi Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ये मामला अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं  के खिलाफ जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर बदनाम करने वाले पोस्ट के लिए आपराधिक अवमानना से जुड़ा है। 

जस्टिस स्वर्ण कांता वाले मामले में दिल्ली HC ने केजरीवाल और AAP नेताओं से मांगा जवाब; 4 हफ्ते का समय
अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला

हेमलता कौशिक

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी(आप) नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अन्य को अवमानना मामले में जवाब देने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है। इन पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनाम करने वाले पोस्ट के लिए आपराधिक अवमानना का मामला बनाया गया है।

केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ने जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ को बताया कि उन्हें अभी तक वह सामग्री नहीं मिली है जो अवमानना का आधार दर्शाती हो। दूसरे पक्षों की तरफ से पेश वकीलों ने भी इसी तरह की बात कही। पीठ ने हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से प्रतिवादियों को संबंधित सामग्री देने को कहा है। साथ ही प्रतिवादियों को चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। पीठ ने आप नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरव दास को भी जस्टिस स्वर्ण शर्मा के खिलाफ सोचे-समझे सोशल मीडिया कैंपेन का कथित तौर पर हिस्सा होने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को तय की है।

19 मई को पीठ ने जस्टिस शर्मा द्वारा केजरीवाल और दूसरे नेताओं के खिलाफ खुद से शुरू किए गए अवमानना मामले पर उन्हें नोटिस जारी किया था। उस समय भी आप नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया था। इसके बाद पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपा बेहुरा को इस मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया था। इस मामले में जस्टिस शर्मा ने 14 मई को केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह और आप के दूसरे नेताओं जिनमें दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और विनय मिश्रा के खिलाफ आबकारी नीति से जुड़े उनके खिलाफ बदनाम करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। जज ने एक्स यूजर देवेश विश्वकर्मा के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद वकील अशोक चैतन्य ने भी अवमानना याचिका दायर की थी।

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जस्टिश शर्मा ने क्या कहा था?

अवमानना आदेश में जस्टिस शर्मा ने कहा था कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कानूनी उपायों को अपनाने के बजाय सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बदनाम करने का एक सोचा-समझा कैंपेन चलाया। उन्होंने साफ किया कि सभी आरोपियों को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की चुनौती याचिका पर अब दूसरी पीठ सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति शर्मा ने उन लोगों के कई सोशल मीडिया पोस्ट पर एतराज जताया, जिनमें उन्हें राजनीतिक वफ़ादारी व किसी से विशेष जुड़ाव होने की बात कही गई थी। कथित तौर पर वाराणसी के एक शैक्षिक संस्थान में दिए गए उनके भाषण का एक गुमराह करने वाला एडिटेड वीडियो पोस्ट करके उन्हें निशाना बनाया गया था।

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जस्टिस शर्मा ने कहा था वह चुप नहीं रहेंगी

जस्टिस शर्मा ने इस मामले में अदालत की कार्यवाही के क्लिप के बड़े पैमाने पर सर्कुलेशन पर भी ध्यान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रस्तावित अवमाननाकर्ता एक समानांतर धारणा बना रहे हैं। उनका चुप रहना न्यायिक रोक नहीं बल्कि एक ताकतवर वादकारी के सामने आत्मसमर्पण होगा। 27 फरवरी को सेशन कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और 21 अन्य को बरी कर दिया था।20 अप्रैल को जस्टिस शर्मा ने सीबीआई के इस मामले से खुद को अलग करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक ने जस्टिस शर्मा को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि वे खुद या वकील के जरिए उनके सामने पेश नहीं होंगे। यह मामला अब जस्टिस मनोज जैन की पीठ के समक्ष लंबित है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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