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कानूनन मना, पर बीमार पिता को लिवर देगा नाबालिग बेटा; HC की मंजूरी, क्या शर्तें?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नाबालिग बेटे को अपने बीमार पिता की जान बचाने के लिए लिवर का हिस्सा दान करने को मंजूरी प्रदान की है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा। अदालत ने क्या कहा?

कानूनन मना, पर बीमार पिता को लिवर देगा नाबालिग बेटा; HC की मंजूरी, क्या शर्तें?

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 17 साल के लड़के को अपने पिता को लिवर(यकृत) का हिस्सा देने की इजाजत दे दी है। पिता लिवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। अदालत ने साथ ही वसंत कुंज के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (आईएलबीएस) को नाबालिग के स्वास्थ्य व सुरक्षा को पक्का करने के लिए सभी कानूनी, नैतिक एवं रोग संबंधी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ ने यह आदेश नाबालिग की अपनी मां जरिए दायर की गई याचिका को मंजूरी देते हुए दिया है। इस याचिका के तहत महिला ने अपने बेटे की तरफ से अपने पति उत्तम कुमार शाह को लिवर का हिस्सा देने की इजाजत मांगी थी।

पीठ ने निर्देश दिया कि नाबालिग दानकर्ता से जुड़ी प्रत्यारोपण प्रक्रिया सभी कानूनी, नैतिक व रोग संबंधी निदान के सुरक्षा उपायों के अनुसार की जाए। वहीं आईएलबीएस अस्पताल की तरफ से कहा गया कि वह अदालत के आदेश का इंतजार कर रहा था। जल्द ही ऑपरेशन की तारीख तय की जाएगी।

नाबालिग के लिए ऑर्गन डोनेशन की कानूनन मंजूरी नहीं

पीठ ने कहा कि हालांकि नाबालिगों द्वारा जीवित अंग दान करना आम तौर पर मना है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कानून इस तरह के अंग दान की अनुमति देता है। यहां भी एक पिता की जान बचाने के लिए नाबालिग बेटे के लिवर का हिस्से का दान देना जरुरी है। इसमें पिता के साथ ही नाबालिग के भविष्य को भी ध्यान में रखा गया है।

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बेटे को ही डोनेट करने के लिए पाया गया फिट

इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने पीठ के सामने 29 जून, 2026 का एक पत्र पेश किया, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल व प्राधिकृत अधिकारी ने इसकी मंजूरी दे दी गई है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग के पिता को बचाने के लिए लिवर प्रत्यारोपण ही एकमात्र उपाय है। पीठ ने इस पर भी ध्यान दिया कि पीड़ित के करीबी रिश्तेदारों की चिकित्सा जांच की गई है।

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लिवर का हिस्सा पिता को देने को मंजूरी

नाबालिग बेटा ही मेडिकली स्वस्थ है और लिवर का हिस्सा दान देने योग्य है। अदालत ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता बेटा हालांकि लगभग 17 साल और छह महीने का है, लेकिन वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है। वह अपने पिता के लिए अपने प्यार और लगाव की वजह से अपनी मर्जी से लिवर का हिस्सा दान देना चाहता है। पीठ ने तमाम तथ्यों के मद्देनजर बेटे को लिवर का हिस्सा पिता को देने को मंजूरी दे दी है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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