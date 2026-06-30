कानूनन मना, पर बीमार पिता को लिवर देगा नाबालिग बेटा; HC की मंजूरी, क्या शर्तें?
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नाबालिग बेटे को अपने बीमार पिता की जान बचाने के लिए लिवर का हिस्सा दान करने को मंजूरी प्रदान की है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों का भी पालन करना होगा। अदालत ने क्या कहा?
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 17 साल के लड़के को अपने पिता को लिवर(यकृत) का हिस्सा देने की इजाजत दे दी है। पिता लिवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। अदालत ने साथ ही वसंत कुंज के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (आईएलबीएस) को नाबालिग के स्वास्थ्य व सुरक्षा को पक्का करने के लिए सभी कानूनी, नैतिक एवं रोग संबंधी नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ ने यह आदेश नाबालिग की अपनी मां जरिए दायर की गई याचिका को मंजूरी देते हुए दिया है। इस याचिका के तहत महिला ने अपने बेटे की तरफ से अपने पति उत्तम कुमार शाह को लिवर का हिस्सा देने की इजाजत मांगी थी।
पीठ ने निर्देश दिया कि नाबालिग दानकर्ता से जुड़ी प्रत्यारोपण प्रक्रिया सभी कानूनी, नैतिक व रोग संबंधी निदान के सुरक्षा उपायों के अनुसार की जाए। वहीं आईएलबीएस अस्पताल की तरफ से कहा गया कि वह अदालत के आदेश का इंतजार कर रहा था। जल्द ही ऑपरेशन की तारीख तय की जाएगी।
नाबालिग के लिए ऑर्गन डोनेशन की कानूनन मंजूरी नहीं
पीठ ने कहा कि हालांकि नाबालिगों द्वारा जीवित अंग दान करना आम तौर पर मना है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में कानून इस तरह के अंग दान की अनुमति देता है। यहां भी एक पिता की जान बचाने के लिए नाबालिग बेटे के लिवर का हिस्से का दान देना जरुरी है। इसमें पिता के साथ ही नाबालिग के भविष्य को भी ध्यान में रखा गया है।
बेटे को ही डोनेट करने के लिए पाया गया फिट
इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने पीठ के सामने 29 जून, 2026 का एक पत्र पेश किया, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल व प्राधिकृत अधिकारी ने इसकी मंजूरी दे दी गई है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग के पिता को बचाने के लिए लिवर प्रत्यारोपण ही एकमात्र उपाय है। पीठ ने इस पर भी ध्यान दिया कि पीड़ित के करीबी रिश्तेदारों की चिकित्सा जांच की गई है।
लिवर का हिस्सा पिता को देने को मंजूरी
नाबालिग बेटा ही मेडिकली स्वस्थ है और लिवर का हिस्सा दान देने योग्य है। अदालत ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता बेटा हालांकि लगभग 17 साल और छह महीने का है, लेकिन वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है। वह अपने पिता के लिए अपने प्यार और लगाव की वजह से अपनी मर्जी से लिवर का हिस्सा दान देना चाहता है। पीठ ने तमाम तथ्यों के मद्देनजर बेटे को लिवर का हिस्सा पिता को देने को मंजूरी दे दी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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