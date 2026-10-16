नाबालिग रेप पीड़िता को 31 हफ्ते का गर्भ गिराने की इजाजत, HC ने आदेश में क्या कहा
जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह योग्य डॉक्टरों की देखरेख में इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। पीठ ने कहा कि पीड़िता की उचित देखभाल की जाए।
हेमलता कौशिक, नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 साल की बलात्कार पीड़िता को 31 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है। यह याचिका पीड़िता की मां की तरफ से हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने माना कि पीड़िता नाबालिग है। वह यह गर्भ गिराना चाहती है। उसने अपनी याचिका में कहा है कि गर्भ को जारी रखने से उसे मानसिक आघात लग सकता है। ऐसे में यह आदेश देना उचित है।
जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह योग्य डॉक्टरों की देखरेख में इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। पीठ ने कहा कि पीड़िता की उचित देखभाल की जाए। पीठ ने यह भी कहा कि अगर बच्चा जीवित पैदा होता है तो इसकी जानकारी बाल कल्याण विभाग(सीडब्ल्यूसी) को दे। पीठ ने कहा कि अगर गर्भपात हो जाता है तो भ्रूण को डीएनए सैंपल के लिए संरक्षित रखा जाए और अगर बच्चे का जन्म हो जाता है, तो सीडब्ल्यूसी बच्चे को गोद देने की प्रक्रिया शुरु कर सकता है।
'बच्चे को जन्म देने से हो सकता है मानसिक आघात'
इस मामले में पीड़िता की मां की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उनकी बेटी महज 16 साल की है। उसके साथ बलात्कार हुआ। इसकी वजह से वह गर्भवती हो गई। अगर अब वह इस बच्चे का जन्म देती है तो उसे और परिवार को मानसिक आघात लगेगा।
पीड़िता ने पीठ के सामने गर्भपात की मंशा जाहिर की। इसके बाद ही पीठ ने गर्भपात की अनुमति दी है। इस मामले में पीठ ने दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को कहा है कि पीड़िता के पुनर्वास के लिए उसे मुआवजा रकम का भुगतान किया जाए। पीठ ने 15 अक्टूबर को जारी अपने आदेश में कहा है कि पीड़िता और उसके परिवार की पहचान किसी भी तरीके से उजागर नहीं होनी चाहिए। उनकी तस्वीर या पता सार्वजनिक ना किया जाए।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें