उन्हें जेल में रखना गलत; इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को किस आधार पर दिल्ली HC ने दी बेल

संक्षेप: उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाते वक्त कहा कि कथित लेन-देन के लगभग एक दशक बाद शुरू हुए मामले में आरोपी को सलाखों के पीछे रखना गलत होगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने विर्क की जमानत याचिका मंजूर कर दी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को जमानत दे दी है। संदीपा पर कथित धोखाधड़ी व नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बिक्री से जुड़े धनशोधन मामले में बेल मिली है। उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाते वक्त कहा कि कथित लेन-देन के लगभग एक दशक बाद शुरू हुए मामले में आरोपी को सलाखों के पीछे रखना गलत होगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने विर्क की जमानत याचिका मंज़ूर करते हुए, धनशोधन अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में लंबी व बिना किसी वजह के हुई देरी पर ध्यान दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पीठ ने कहा कि कथित लेन-देन 2008 व 2013 के बीच के समय के हैं, जबकि प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने प्राथमिकी दर्ज होने के लगभग नौ साल बाद वर्ष 2025 में ही धनशोधन मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। पीठ विर्क की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही है, जिस पर कथित तौर पर हुए अपराध से हुई कमाई के शोधन करने का आरोप है। धोखाधड़ी का यह मामला एक महिला के साथ फिल्म में लीड रोल का ऑफर देकर करीब 6 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का है।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि विर्क ने नकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने वाली एक नकली ई-कॉमर्स वेबसाइट चलाई। कथित कमाई का कुछ हिस्सा

अचल संपत्तियां खरीदने व एक शानदार लाइफस्टाइल के लिए इस्तेमाल किया। अपने आदेश में पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि विर्क के खिलाफ न तो पुलिस ने वास्तविक प्राथमिकी में आरोपपत्र दायार किया है और न ही बाद की निजी शिकायत प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट ने उसे समन किया है। पीठ ने यह भी दर्ज किया कि कथित रकम का एक बड़ा हिस्सा करीब 2.7 करोड़ रुपये मुख्य आरोपी ने शिकायतकर्ता को पहले ही लौटा दिया है।