Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi high court flags misuse of victim compensation in sexual offences issues guidelines
यौन अपराधों में मुआवजा लेकर पलट जाते हैं पीड़ित; HC ने जताई चिंता, वसूली के लिए गाइडलाइन जारी

यौन अपराधों में मुआवजा लेकर पलट जाते हैं पीड़ित; HC ने जताई चिंता, वसूली के लिए गाइडलाइन जारी

संक्षेप:

दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन अपराधों के मामलों में पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि आरोप वापस लेने या झूठे पाए जाने के मामलों में वितरित मुआवजा बिना वसूली के पड़ा रहता है। कोर्ट ने मुआवजा प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं।

Dec 22, 2025 01:06 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाई कोर्ट ने यौन अपराधों के मामलों में पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि आरोप वापस लेने या झूठे पाए जाने के मामलों में वितरित मुआवजा बिना वसूली के पड़ा रहता है। कोर्ट ने मुआवजा प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़ित को अंतरिम मुआवजा दिया जाता है, लेकिन बाद में पीड़ित अपने आरोपों से पीछे हट सकती है, समझौता कर सकती है या एफआईआर या कार्यवाही को रद्द करने की मांग कर सकती है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थितियों में अक्सर देखा जाता है कि पीड़ित द्वारा पहले से वितरित अंतरिम मुआवजा न तो लौटाया जाता है और न ही संबंधित विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा इसकी वसूली के लिए कोई प्रभावी तंत्र शुरू किया जाता है। आरोप वापस लेने या झूठे पाए जाने के मामलों में वितरित अंतरिम मुआवजा बिना वसूली के पड़ा रहता है। इससे न केवल सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो सकता है, बल्कि यौन हिंसा के वास्तविक पीड़ितों की सहायता के लिए बनाई गई योजनाओं की विश्वसनीयता भी कमजोर हो सकती है।

कोर्ट ने गौर किया कि डीएसएलएसए के सचिव को आईपीसी की धारा 376 या पीओसीएसओ अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने के आदेशों के संबंध में जानकारी नहीं मिलती है। विशेषकर उन मामलों में जहां एफआईआर रद्द करने का निर्णय समझौते या सुलह के आधार पर होता है। कोर्ट ने कहा कि डीएसएलएसए अक्सर यह जांच करने में असमर्थ रहता है कि पीड़ित मुआवजा योजना के तहत दिया गया मुआवजा वसूली योग्य है या नहीं।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में जहां पीड़ित को मुआवजा दिया गया है, वहां निचली अदालत का यह कर्तव्य होगा कि वह आदेश और संबंधित रिकॉर्ड की एक प्रति डीएसएलएसए को भेजे। ताकि डीएसएलएसए यह जांच कर सके कि मुआवजे की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करने की जरूरत है या नहीं।

कोर्ट ने कहा कि यह दो मामलों में किया जाना है- पहला यह कि जहां एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही समझौते या सुलह के आधार पर रद्द कर दी जाती है और ऐसा आदेश निचली अदालत को प्राप्त होता है। दूसरा यह कि जहां पीड़ित मुकदमे के दौरान मुकर जाती है और अपने पहले के आरोपों से मुकर जाती है।

कोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में एफआईआर या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए इस न्यायालय के समक्ष दायर सभी याचिकाओं में समझौते या निपटारे के आधार पर यह खुलासा करना अनिवार्य होगा कि क्या पीड़ित को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत कोई मुआवजा मिला है। साथ ही संबंधित विवरण भी देना होगा।

कोर्ट ने कहा कि दिशानिर्देशों के अभाव में कई मामलों में मुआवजा मिलने के बाद, यदि समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द कर दी जाती है या अंतरिम मुआवजा मिलने के बाद गवाह मुकर जाता है तो मुआवजे की वसूली नहीं की जाती।

जस्टिस शर्मा ने निष्कर्ष निकाला कि ये निर्देश पारदर्शिता, जवाबदेही और पीड़ित मुआवजा तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए है। साथ ही सार्वजनिक धन की सुरक्षा और यौन हिंसा के वास्तविक पीड़ितों के लाभ के लिए बनाई गई योजनाओं की विश्वसनीयता को बनाए रखने के उद्देश्य से हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।