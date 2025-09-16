Delhi High Court extends parole to save flood hit farmland खेत बचाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने हत्या के दोषी को दी 4 सप्ताह की 'आजादी', Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi High Court extends parole to save flood hit farmland

खेत बचाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने हत्या के दोषी को दी 4 सप्ताह की 'आजादी'

दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में हत्या के दोषी करार दिए गए एक शख्स को फसल बचाने की छूट दी। अदालत ने चार सप्ताह के लिए पेरोल में वृद्धि कर दी ताकि वह 1.4 एकड़ खेत में लगी फसल को बाढ़ से हुए नुकसान को कम कर सके।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 01:19 PM
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि बाढ़ से फसल को नुकसान 'भगवान का कृत्य' है और याचिकाकर्ता प्रवीण राणा की मौजूदगी आवश्यक है ताकि वह परिवार के एकमात्र आय के साधन की रक्षा कर सके। अदालत ने कहा, 'याचिकाकर्ता की मौजूदगी इसलिए भी जरूरी है ताकि वह अपने परिवार के एकमात्र आय के साधन की रक्षा कर सके। उसकी विधवा मां और दो छोटे बच्चे पूर्ण रूप से इस पर निर्भर हैं।'

अदालत ने इस बात का जिक्र किया कि बाढ़ का पानी अब नीचे उतर रहा है, खेत में लगी फसल को बचाने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है, जैसे उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता की मौजूदगी के बिना खेती की रक्षा प्रभावी रूप से नहीं हो सकेगी और उस पर निर्भर परिवार के लिए मुश्किलें होंगी।

राणा को इससे पहले 18 अगस्त को परोल पर रिहा किया गया था। परोल खत्म होने से एक दिन पहले उसने कोर्ट का रुख किया और इसे बढ़ाने की मांग की। उसके वकील ने अदालत में दलील दी कि भारी बारिश की वजह से खेती का काम अधूरा है और 1.5 एकड़ की फसल प्रभावित है। वकील ने इस बात का जिक्र किया कि राणा की विधवा मां और स्कूल जाने वाले दो बच्चे पूरी तरह खेती से होने वाली आमदनी पर ही निर्भर हैं।