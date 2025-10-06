delhi high court enhanced compensation for lands acquired by govt for channelise yamuna river दिल्ली HC ने यमुना किनारों के लिए अधिग्रहित जमीन पर बढ़ाया मुआवजा, ब्याज भी देने के आदेश, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high court enhanced compensation for lands acquired by govt for channelise yamuna river

दिल्ली HC ने यमुना किनारों के लिए अधिग्रहित जमीन पर बढ़ाया मुआवजा, ब्याज भी देने के आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन सैकड़ों जमीन मालिकों को मुआवजा बढ़ाने का आदेश जारी किया है जिनकी जमीनें 1989 में शहरी विकास और यमुना नदी के तटीकरण के लिए एक अधिसूचना के बाद सरकार की ओर से अधिग्रहित की गई थीं। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 04:33 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली HC ने यमुना किनारों के लिए अधिग्रहित जमीन पर बढ़ाया मुआवजा, ब्याज भी देने के आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन सैकड़ों जमीन मालिकों के हक में फैसला सुनाया है जिनकी जमीनें 1989 में शहरी विकास और यमुना नदी के तटीकरण के लिए एक अधिसूचना के बाद सरकार की ओर से अधिग्रहित की गई थीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन जमीन मालिकों की अधिग्रहत जमीन पर मुआवजा बढ़ाने का आदेश जारी किया है। अदालत ने किलोकरी, खिजराबाद, नंगली रजापुर और गढ़ी मेंडू गांवों के ग्रामीणों के लिए मुआवजा 89,600 हजार प्रति बीघा से बढ़ाकर 2 लाख रुपया प्रति बीघा कर दिया है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस तारा वितस्ता गंजू की आदालत ने किलोकरी, खिजराबाद, नंगली रजापुर और गढ़ी मेंडू गांव के किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए अधिग्रहित जमीनों के लिए मुआवजा 89,600 हजार रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति बीघा कर दिया। चूंकि जमीनें 1989 में अधिग्रहित की गई थीं इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को बाकी की रकम ब्याज समेत चुकाने के भी आदेश दिए।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अनिवार्य अधिग्रहण के मामलों में सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि जिन गांव वालों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है और वे स्वेच्छा से इसके पक्ष नहीं हैं और जिनको जमीन बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है उनको समान मुआवजा नहीं देने से जमीन मालिकों के बीच भेदभाव होगा। ऐसे में सरकार को एक जैसी स्थितियों वाले सभी जमीन मालिकों को मुआवजा देना चाहिए जिनकी जमीनें अधिग्रहित की गई हैं।

अदालत ने चार गांवों के ग्रामीणों की ओर से दाखिल की गई याचिका पर यह फैसला सुनाया। प्रभावित किसानों ने याचिका में जमीन अधिग्रहण के बाद दिए गए मुआवजे की राशि को चुनौती दी थी। अदालत ने 140 से ज्यादा अपीलों पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश पारित किया। जमीन का मुआवजा 27,344 रुपये प्रति बीघा तय किया था। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि पॉश कॉलोनियों के पास जमीनों की असल कीमत कहीं ज्यादा थी।