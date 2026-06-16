दिल्ली पोलो ग्राउंड बेदखली मामले में एसोसिएशन को झटका; HC से याचिका खारिज, क्या थी मांग?
दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें रेस कोर्स क्षेत्र में मौजूद जयपुर पोलो ग्राउंड पर केंद्र सरकार के काबिज होने की प्रक्रिया के संबंध में स्टे दिए जाने का आदेश दिए जाने की मांग की गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को रेस कोर्स इलाके में स्थित जयपुर पोलो ग्राउंड पर केंद्र के काबिज होने की प्रक्रिया के संबंध में स्टे की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को इंडियन पोलो एसोसिएशन के उस आग्रह को ठुकरा दिया जिसमें रेसकोर्स इलाके में 15.20 एकड़ के जयपुर पोलो ग्राउंड पर केन्द्र के कब्ज़े के कदम के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
सत्र अदालत को आदेश
फिर भी जस्टिस तेजस करिया की अवकाशकालीन पीठ ने यहां के एक सत्र अदालत से बेदखली के आदेश के खिलाफ एसोसिएशन की अपील एवं अंतरिम रोक के लिए याचिका पर सुनवाई के आधार पर फैसला करने को कहा है। एसोसिएशन के वरिष्ठ वकील ने कहा कि सत्र अदालत 17 जून को मामले की सुनवाई करने वाला है। एसोसिएशन ने पीठ से तब तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिए जाने की मांग की थी।
किस बात को लेकर जताई थी चिंता?
एसोसिएशन का कहना था कि यदि केंद्र सरकार जमीन खोदना शुरू कर देगी तो पोलो ग्राउंड का वर्षों का काम बर्बाद हो जाएगा। पहले सत्र अदालत को सुनवाई करने दें। सुनवाई से पहले कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। ज्ञात रहे कि 12 जून को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा की अदालत ने इंडियन पोलो एसोसिएशन (आईपीए) को ग्राउंड खाली करने के केन्द्र के आदेश के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा देने से मना कर दिया था।
केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत भूमि और विकास कार्यालय के अधिकारियों ने अगले दिन जयपुर पोलो ग्राउंड पर कब्जा ले लिया था। आईपीए ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जे की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 9(3) के तहत निचली अदालत में एक याचिका दी थी, जिसमें केन्द्र सरकार के बेदखली के आदेश को लागू करने एवं उस पर अमल करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसे निचली अदालत ने नामंजूर कर दिया था।
वहीं 8 जून को दिल्ली हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने निचली अदालत से आईपीए की उस अर्जी पर तुरंत फैसला करने को कहा था, जिसमें उन्हें 15.20 एकड़ के जयपुर पोलो ग्राउंड से बेदखल करने के सरकारी नोटिस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस याचिका पर 17 जून को सुनवाई होनी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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