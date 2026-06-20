ऐसी गलत जानकारी न्यायप्रणाली पर लोगों का भरोसा कम कर सकती है; HC ने कौन सी खबर हटाने को कहा
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि 'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, वेब-होस्टिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करके न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।'
दिल्ली हाई कोर्ट ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही उन विवादित खबरों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई भारतीय जजों और केंद्रीय मंत्रियों ने इस महीने की शुरुआत में टैक्स पेयर्स के पैसों यानी सरकारी खर्चे पर लंदन की यात्रा की थी और वहां आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। ऐसी खबरों को निराधार बताते हुए हाई कोर्ट ने विभिन्न सोशल मीडिया कंपनियों, सर्च इंजनों, वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया है कि वे इस गलत जानकारी को तुरंत अपने-अपने प्लेटफॉर्म्स से हटाएं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह गलत जानकारी जानबूझकर बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही है।
इस मामले को शुक्रवार को जस्टिस तेजस करिया की वेकेशन बेंच के सामने अर्जेंट लिस्टिंग के लिए रखा गया था। सुनवाई के बाद बेंच ने कहा, 'विवादित कंटेंट साफ तौर पर गलत और दुर्भावनापूर्ण होने के साथ ही न्यायपालिका, कार्यपालिका और बैडमिंटन खेल का अपमान करने वाला है। ऐसे कंटेंट का लगातार फैलना इन संस्थानों की प्रतिष्ठा पर सीधा असर डालता है और अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया, तो इससे न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा कम हो सकता है।'
'यह सुनियोजित अभियान जिसका मकसद बदनाम करना'
बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि यह एक सुनियोजित अभियान है, जिसका मकसद गलत जानकारी फैलाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की प्रतिष्ठा को खराब करना है। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि, ‘ऐसा लग रहा है कि गलत और भ्रामक जानकारी फैलाकर केंद्रीय मंत्रियों को भी बेवजह निशाना बनाया गया।’
'न्यायप्रणाली में लोगों के भरोसे को गंभीर ठेस पहुंचा सकती है'
बेंच ने कहा कि एक गलत कहानी फैलाई गई थी कि जजों और मंत्रियों ने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जनता के पैसे से विदेश यात्रा की थी, जो PIB फैक्ट चेक के अनुसार पूरी तरह से गलत और मनगढ़ंत है, साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों से भी इसकी पुष्टि हुई है। बेंच ने आगे कहा कि ऐसी गलत और भ्रामक जानकारी का प्रसार, खासकर जब यह संवैधानिक अदालतों के खिलाफ हो, न्याय प्रणाली में जनता के भरोसे को गंभीर और अपूरणीय नुकसान पहुंचा सकता है।
केंद्र सरकार से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने को कहा
इस मामले में फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और अन्य लोगों को निर्देश दिया कि वे सभी संबंधित मध्यस्थों, जिनमें सोशल मीडिया कंपनियां, सर्च इंजन, वेब-होस्टिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और अन्य ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर शामिल हैं, को एक नोटिस जारी करें, जिसमें उन्हें बैडमिंटन टूर्नामेंट में कथित भागीदारी दिखाने वाले कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया जाए। साथ ही इसमें नोटिफिकेशन मिलने के 24 घंटे के भीतर ऐसे किसी भी समान, मिरर किए गए, बदले हुए, एडिट किए गए, क्लिप किए गए, दोबारा बनाए गए, दोबारा अपलोड किए गए, उससे निकले या काफी हद तक मिलते-जुलते वर्शन को भी हटाने का निर्देश हो।
आम लोगों को भी इस तरह का विवादित कंटेंट शेयर करने से रोका
इसके साथ ही अदालत ने आम लोगों को भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवादित कंटेंट को अपलोड करने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने, शेयर करने या किसी अन्य तरीके से फैलाने से रोक दिया। साथ ही मामले से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख तय की है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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