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ऐसी गलत जानकारी न्यायप्रणाली पर लोगों का भरोसा कम कर सकती है; HC ने कौन सी खबर हटाने को कहा

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि 'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, वेब-होस्टिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करके न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।'

ऐसी गलत जानकारी न्यायप्रणाली पर लोगों का भरोसा कम कर सकती है; HC ने कौन सी खबर हटाने को कहा

दिल्ली हाई कोर्ट ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही उन विवादित खबरों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कई भारतीय जजों और केंद्रीय मंत्रियों ने इस महीने की शुरुआत में टैक्स पेयर्स के पैसों यानी सरकारी खर्चे पर लंदन की यात्रा की थी और वहां आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। ऐसी खबरों को निराधार बताते हुए हाई कोर्ट ने विभिन्न सोशल मीडिया कंपनियों, सर्च इंजनों, वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिया है कि वे इस गलत जानकारी को तुरंत अपने-अपने प्लेटफॉर्म्स से हटाएं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यह गलत जानकारी जानबूझकर बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही है।

इस मामले को शुक्रवार को जस्टिस तेजस करिया की वेकेशन बेंच के सामने अर्जेंट लिस्टिंग के लिए रखा गया था। सुनवाई के बाद बेंच ने कहा, 'विवादित कंटेंट साफ तौर पर गलत और दुर्भावनापूर्ण होने के साथ ही न्यायपालिका, कार्यपालिका और बैडमिंटन खेल का अपमान करने वाला है। ऐसे कंटेंट का लगातार फैलना इन संस्थानों की प्रतिष्ठा पर सीधा असर डालता है और अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया, तो इससे न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा कम हो सकता है।'

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'यह सुनियोजित अभियान जिसका मकसद बदनाम करना'

बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से पता चलता है कि यह एक सुनियोजित अभियान है, जिसका मकसद गलत जानकारी फैलाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की प्रतिष्ठा को खराब करना है। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि, ‘ऐसा लग रहा है कि गलत और भ्रामक जानकारी फैलाकर केंद्रीय मंत्रियों को भी बेवजह निशाना बनाया गया।’

'न्यायप्रणाली में लोगों के भरोसे को गंभीर ठेस पहुंचा सकती है'

बेंच ने कहा कि एक गलत कहानी फैलाई गई थी कि जजों और मंत्रियों ने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जनता के पैसे से विदेश यात्रा की थी, जो PIB फैक्ट चेक के अनुसार पूरी तरह से गलत और मनगढ़ंत है, साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों से भी इसकी पुष्टि हुई है। बेंच ने आगे कहा कि ऐसी गलत और भ्रामक जानकारी का प्रसार, खासकर जब यह संवैधानिक अदालतों के खिलाफ हो, न्याय प्रणाली में जनता के भरोसे को गंभीर और अपूरणीय नुकसान पहुंचा सकता है।

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केंद्र सरकार से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने को कहा

इस मामले में फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और अन्य लोगों को निर्देश दिया कि वे सभी संबंधित मध्यस्थों, जिनमें सोशल मीडिया कंपनियां, सर्च इंजन, वेब-होस्टिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और अन्य ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर शामिल हैं, को एक नोटिस जारी करें, जिसमें उन्हें बैडमिंटन टूर्नामेंट में कथित भागीदारी दिखाने वाले कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया जाए। साथ ही इसमें नोटिफिकेशन मिलने के 24 घंटे के भीतर ऐसे किसी भी समान, मिरर किए गए, बदले हुए, एडिट किए गए, क्लिप किए गए, दोबारा बनाए गए, दोबारा अपलोड किए गए, उससे निकले या काफी हद तक मिलते-जुलते वर्शन को भी हटाने का निर्देश हो।

आम लोगों को भी इस तरह का विवादित कंटेंट शेयर करने से रोका

इसके साथ ही अदालत ने आम लोगों को भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विवादित कंटेंट को अपलोड करने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने, शेयर करने या किसी अन्य तरीके से फैलाने से रोक दिया। साथ ही मामले से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख तय की है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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