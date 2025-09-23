पतंजलि को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने एक शर्त के साथ च्यवनप्राश का विवादित विज्ञापन चलाने की अनुमति दी

डाबर ने सिंगल बेंच के सामने दायर अपनी याचिका में आरोप लगाते हुए कहा था कि ‘पतंजलि अपने उत्पाद को स्पेशल च्यवनप्राश’ कहते हुए विशेष रूप से डाबर च्यवनप्राश और सामान्य रूप से च्यवनप्राश का अपमान कर रहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद को एक बड़ी राहत दी और कुछ बदलावों के साथ उसे अपने च्यवनप्राश के प्रिंट और टीवी विज्ञापन चलाने की अनुमति दे दी। हालांकि इससे पहले कोर्ट ने उससे अपने विज्ञापन के उन हिस्सों को हटाने का निर्देश दिया, जिसमें कथित तौर पर डाबर के च्यवनप्राश का अपमान किया गया था। इस दौरान जस्टिस हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने पतंजलि को अपने विज्ञापन में 'साधारण च्यवनप्राश से ही क्यों संतुष्ट हों' यह कहने की अनुमति तो दी, लेकिन '40 जड़ी-बूटियों से बने' वाले हिस्से को हटाने का निर्देश दिया।

सिंगल जज की बेंच ने दो लाइन हटाने को कहा था इससे पहले जुलाई में डाबर कंपनी द्वारा दायर अंतरिम आवेदन को स्वीकार करते हुए एकल जज की बेंच ने पतंजलि को अपने विज्ञापन से पहली दो पंक्तियों को पूरी तरह हटाने का निर्देश दिया था। तब कोर्ट ने '40 जड़ी-बूटियों से बने साधारण च्यवनप्राश से ही क्यों संतुष्ट हों', इस पूरी लाइन को हटाने का निर्देश दिया था। साथ ही अपने उस आदेश में अदालत ने पतंजलि को टीवी विज्ञापन से उस लाइन को भी हटाने का निर्देश दिया था, जिसमें कहा गया था, 'जिनको आयु्र्वेद और वेदों का ज्ञान नहीं, वह चरक, सुश्रुत, धनवंतरी और च्यवन ऋषि की परंपरा के अनुरूप, मूल च्यवनप्राश कैसे बना पाएंगे।'

कोर्ट के आदेश पर पतंजलि विवादित लाइन हटाने को तैयार अदालत से मंगलवार को मिले नए निर्देश के बाद पतंजलि के वकील ने हाई कोर्ट को सूचित करते हुए बताया कि वह अपने विज्ञापन से '40 जड़ी-बूटियों से निर्मित' वाली पंक्ति हटा देगी, साथ ही उसने कोर्ट से अनुरोध किया कि उसे विज्ञापन में 'साधारण च्यवनप्राश से ही क्यों संतुष्ट हों' वाला हिस्सा दिखाने की अनुमति दी जाए। वकील ने कहा कि पतंजलि सिंगल जज द्वारा प्रतिबंधित विज्ञापन के दूसरे भाग को दिखाने की अनुमति नहीं मांग रही है।

पतंजलि के वकील के अनुरोध पर डबल जज की बेंच ने कहा कि, 'यदि 40 जड़ी-बूटियों का संदर्भ हटा दिया जाए, तो जो बचता है वह केवल एक बयान है जिसमें कहा गया है कि 'साधारण च्यवनप्राश से क्यों संतुष्ट हुआ जाए?' सबसे बड़ी बात यह है कि यह केवल एक दावा मात्र है।'

अन्य च्यवनप्राशों को साधारण बताने में कुछ गलत नहीं फैसला सुनाते हुए दोनों जजों की बेंच ने आगे कहा, 'हम यहां केवल च्यवनप्राश की बात कर रहे हैं, किसी डॉक्टर के पर्चे की दवा की नहीं। अगर व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता के चलते कोई कैंसर की दवा के लिए 'साधारण' शब्द का इस्तेमाल करता तो यह गंभीर मामला हो जाता। लेकिन च्यवनप्राश का इस्तेमाल बहुत से लोग करते हैं। इसलिए यह कहना कि 'मैं सबसे अच्छा हूं और दूसरे मेरे जितने अच्छे नहीं हैं, यह जायज है, क्योंकि यह सब प्रचार के लिए है। और हमें नहीं लगता कि 'साधारण' शब्द की वजह से लोग डाबर च्यवनप्राश लेना बंद कर देंगे।'

फैसला देते हुए जस्टिस मिनी पुष्करणा ने पतंजलि को निर्देश दिया था कि वह अपने विज्ञापन से 'तो साधारण च्यवनप्राश क्यों?' वाली लाइन हटा दे। हालांकि डबल बेंच ने कहा कि संशोधनों के बाद पतंजलि को प्रिंट और टीवी विज्ञापन चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए।