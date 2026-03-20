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अस्पताल ने नहीं किया इलाज, दिल्ली हाई कोर्ट बना सहारा, अब छात्र को वापस मिलेगा पैसा

Mar 20, 2026 12:17 pm ISTएएनआई दिल्ली
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दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए एक छात्र के मेडिकल खर्च की भरपाई करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे जीवन के अधिकार से जुड़ा मामला बताते हुए पैसे देने का आदेश दिया है।

अस्पताल ने नहीं किया इलाज, दिल्ली हाई कोर्ट बना सहारा, अब छात्र को वापस मिलेगा पैसा

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए एक छात्र के मेडिकल खर्च की भरपाई करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि समय पर इलाज न देना राज्य की जिम्मेदारी का उल्लंघन है और यह सीधे तौर पर जीवन के अधिकार से जुड़ा मामला है। ऐसे में इलाज के लिए आए खर्च को सरकार को देना पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने अपने आदेश में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह दो महीने के भीतर 12,000 रुपये वापस करे। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अलग से मुआवजे के लिए सिविल मुकदमा दायर करने की छूट भी दी है।

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इलाज से कर दिया था इनकार

दिल्ली में एक छात्रा का हाथ स्कूल में खेलते समय टूट गया था। उसे इलाज के लिए पहले डॉक्टर हेडगेवार आरोग्यम संस्थान ले जाया गया। यहां जरूरी मेडिकल सामान नहीं होने के कारण इलाज नहीं हो सका। इसके बाद उसे चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर मौजूद न होने के कारण इलाज से इनकार कर दिया गया। आखिरकार मजबूरी में परिजनों को निजी अस्पताल का रुख करना पड़ा, जहां करीब 14,000 रुपये खर्च हुए। सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि दोनों सरकारी अस्पतालों में इलाज न मिलने की बात खुद सरकारी पक्ष ने स्वीकार की है।

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कोर्ट ने किस मामले का दिया हवाला

कोर्ट ने अपने फैसले में पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति वर्सेस पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। ऐसा न करना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने मेडिकल खर्च की भरपाई को उचित ठहराया, लेकिन अतिरिक्त मुआवजे के लिए अलग सिविल मुकदमे की जरूरत बताई।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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