वायु सेना में खाली पड़े फ्लाइंग पद पर महिला उम्मीदवार को भर्ती करो, दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और अन्य प्राधिकारियों को भारतीय वायु सेना में खाली पड़े 20 फ्लाइंग पदों में से एक पर महिला उम्मीदवार की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अर्चना नाम की एक महिला द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया।

Praveen Sharma नई दिल्ली, एएनआईSun, 31 Aug 2025 01:36 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और अन्य प्राधिकारियों को भारतीय वायु सेना में खाली पड़े 20 फ्लाइंग पदों में से एक पर महिला उम्मीदवार की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने अर्चना नाम की एक महिला द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया। अर्चना ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) का एग्जाम पास किया था और उड़ान भरने के लिए मेडिकली फिट घोषित की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि "वायु सेना (i) फ्लाइंग" के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता की एक शर्त "फिट टू फ्लाई" सर्टिफिकेट है।

याचिकाकर्ता अर्चना ने वकील साहिल मोंगिया के माध्यम से दायर एक याचिका में खाली पदों पर नियुक्ति की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अर्चना का तर्क था कि मई 2023 में 90 पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया थी, लेकिन महिलाओं के लिए केवल 2 पद निर्धारित किए गए थे और उन्हें भर दिया गया, जबकि पुरुष उम्मीदवारों के लिए 20 पद खाली रह गए।

हाईकोर्ट ने अर्चना के पक्ष में फैसला सुनाया

जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता अर्चना के पक्ष में अपना फैसला सुनाया और प्राधिकारियों को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्त करने का निर्देश दिया। बेंच ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे 17 मई 2023 के एग्जाम नोटिफिकेशन से संबंधित वायु सेना फ्लाइंग के 20 खाली पदों में से एक पर याचिकाकर्ता को नियुक्त करें।

हाईकोर्ट ने 25 अगस्त के अपने आदेश में कहा, "वह सीनियरिटी और अन्य संबद्ध लाभों सहित सभी सेवा लाभों के लिए उन 70 पुरुष और दो महिला उम्मीदवारों के समान व्यवहार की हकदार होंगी।''

सितंबर 2023 में पास किया था रिटन एग्जाम

याचिकाकर्ता महिला अर्चना की याचिका में कहा गया था कि 17 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सशस्त्र बलों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एनडीए और नौसेना एकेडमी एग्जाम आयोजित करने के लिए एक एग्जाम नोटिस जारी किया था। याचिकाकर्ता ने 3 सितंबर 2023 को आयोजित रिटन एग्जाम सफलतापूर्वक पास कर लिया है। 2 अप्रैल 2024 को रक्षा मंत्रालय ने रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बाद एनडीए के आधार पर भर्ती के लिए क्वालिफाई करने वाले 699 उम्मीदवारों की मेरिट सूची जारी की थी।

अर्चना के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि 90 पदों में से 20 पद, जो महिलाओं के लिए निर्धारित नहीं थे, खाली रहने के बावजूद याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दी गई।

इसके साथ ही यह तर्क भी दिया गया कि प्रतिवादियों का यह दायित्व था कि वे उक्त खाली पदों को योग्य महिला उम्मीदवारों से भरें। चूंकि याचिकाकर्ता, महिलाओं के लिए निर्धारित दो पदों के लिए चयनित दो महिला उम्मीदवारों के बाद महिला उम्मीदवारों की मेरिट सूची में सातवें नंबर पर थी, इसलिए उसने दलील दी कि वह नियुक्ति की हकदार है।

दूसरी ओर, केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों की ओर से यह दलील दी गई कि 17 मई 2023 के नोटिफिकेशन में महिला उम्मीदवारों के लिए केवल दो ही पद निर्धारित थे। यह भी दलील दी गई कि चयन केवल एनडीए के माध्यम से ही नहीं, बल्कि वायु सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा (एएफसीएटी) के माध्यम से भी किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि एनडीए के परिणामस्वरूप महिला उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित संख्या से अधिक संख्या में प्रवेश देने से एएफसीएटी के परिणामस्वरूप नियुक्त होने की हकदार महिला उम्मीदवारों की संख्या कम हो जाएगी।

याचिकाकर्ता के पास भी फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि "वायु सेना (i) फ्लाइंग" के पद पर नियुक्ति के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एकमात्र रिक्वायरमेंट "फिट टू फ्लाई" सर्टिफिकेट है। याचिकाकर्ता के पास भी यह सर्टिफिकेट है। याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित करने का एकमात्र आधार बस यही हो सकता है कि उसके लिए कोई खाली पद उपलब्ध नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा, "हम पहले ही इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि 17 मई 2023 के नोटिफिकेशन में 90 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे।"