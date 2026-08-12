जेलों में कैदियों से मुलाकात, वकीलों को सुविधाओं की मांग; क्या बोला दिल्ली हाईकोर्ट?
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेलों में कैदियों से मिलने के दौरान वकीलों को पानी, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं देने की याचिका पर एक महत्वपूण आदेश जारी किया है। अदालत ने क्या कहा है? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को जेलों में बंद कैदियों से कानूनी मुलाकात के लिए जाने वाले वकीलों को पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली जेल महानिदेशक को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने जेल महानिदेशक को मौजूदा स्थिति का जायजा लेने और कानून के अनुसार उचित निर्णय लेने को कहा है।
सुविधाओं के अभाव में कैसे दिला सकते हैं न्याय?
यह याचिका वकील रिशा वी. कुमार ने दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 14, 21 व 22 के तहत प्रभावी न्याय तक पहुंच सुनिश्चित नहीं की जा सकती, यदि वकीलों को जेलों के भीतर अपने मुवक्किलों से मिलने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं। याचिका अधिवक्ता मोहम्मद सुजा फैजल के माध्यम से दाखिल की गई है।
साफ पानी तक नहीं
याचिका में आरोप लगाया गया कि दिल्ली की जेलों में जाने वाले वकीलों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनमें साफ पेयजल की व्यवस्था न होना, उचित प्रतीक्षा स्थल का अभाव, स्वच्छ शौचालयों की कमी, वकीलों के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था न होना, पार्किंग की समस्या व जेल परिसर के भीतर आने-जाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा का अभाव शामिल है।
पहले जेल अधिकारियों से शिकायत तो करते
सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उसने पहले अपनी शिकायत जेल अधिकारियों के समक्ष रखी थी। इस पर वकील ने नकारात्मक जवाब दिया। पीठ ने कहा कि किसी अधिकारी को निर्देश देने से पहले याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष अपनी शिकायत रखनी चाहिए थी।
कानून के अनुसार निर्णय लें
इसके बाद पीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी जनहित याचिका में उठाई गई सभी शिकायतों का उल्लेख करते हुए दो हफ्ते के भीतर जेल महानिदेशक के समक्ष विस्तृत अभ्यावेदन देने की अनुमति दी। पीठ ने जेल महानिदेशक को निर्देश दिया कि अभ्यावेदन पर उचित तरीके से विचार किया जाए, मौजूदा स्थिति का जायजा लिया जाए। कानून के अनुसार उचित निर्णय लिया जाए।
मुलाकात जंगले पर भी सवाल
याचिका में विशेष रूप से जेलों में कानूनी मुलाकात के लिए इस्तेमाल की जा रही मुलाकात जंगला व्यवस्था पर भी आपत्ति जताई गई है। याचिका के अनुसार इस व्यवस्था में वकील व कैदी के बीच कांच की दीवार होती है और दोनों को टेलीफोन या इंटरकॉम के जरिए बातचीत करनी पड़ती है। आरोप है कि कई बार आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देती या बातचीत ठीक से नहीं हो पाती।
तैयारी करने में होती है परेशानी
याचिकाकर्ता का कहना था कि ऐसी व्यवस्था में मामले की रणनीति पर गोपनीय बातचीत करना, मुवक्किल से आवश्यक निर्देश लेना व प्रभावी तरीके से कानूनी कार्यवाही की तैयारी करना मुश्किल हो जाता है।
पारदर्शी व्यवस्था का अभाव
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि कानूनी मुलाकात के लिए समय निर्धारित करने की कोई प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वकीलों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा महिला वकीलों के लिए अलग और स्वच्छ शौचालय, ढके हुए प्रतीक्षा स्थल, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था तथा अत्यधिक गर्मी या सर्दी से बचाव जैसी सुविधाओं की कमी का भी मुद्दा उठाया गया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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