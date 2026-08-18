लाल किला कार बम ब्लास्ट मामले में आरोपी बिलाल वानी को नहीं मिली 'डिफॉल्ट जमानत', HC ने यह कहा
गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे होने के बाद डिफॉल्ट बेल की मांग के अलावा, वानी ने अपनी अपील में ट्रायल कोर्ट के फरवरी और मार्च के उन आदेशों को भी चुनौती दी थी, जिनमें NIA को जांच पूरी करने के लिए 180 दिन का समय दिया गया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2025 में हुए रेड फोर्ट (लाल किला) कार बम धमाके के आरोपियों में से एक, जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 'डिफॉल्ट बेल' देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। डिफॉल्ट जमानत से मतलब कानूनी समय-सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल न होने पर मिलने वाली जमानत से है। इस याचिका के जरिए वानी ने 30 मार्च के ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, हालांकि जस्टिस प्रतिभा एम.सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने वानी की इस अपील को खारिज करते हुए डिफॉल्ट बेल देने से मना कर दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, 'इस मामले में 14 मई 2026 को चार्जशीट दाखिल भी की जा चुकी है। इसलिए, इस स्टेज पर अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि वह 90 दिन की अवधि के बाद डिफॉल्ट बेल का हकदार था, क्योंकि वह मौका अब निकल चुका है।'
कोर्ट बोला- अपील खारिज किए जाने योग्य
पीठ ने आगे कहा, 'अदालत की राय है कि आरोपी 90 दिन के बाद इसका हकदार नहीं है, इसलिए अपील खारिज किए जाने योग्य है।' नियम के अनुसार अगर जांच एजेंसी तय समय के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है, तो आरोपी 'डिफॉल्ट' जमानत का हकदार हो जाता है।
जासिर बिलाल वानी पर है यह आरोप
NIA (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) ने 17 नवंबर 2025 को कश्मीरी के रहने वाले वानी को गिरफ्तार किया था। उस पर हमले की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप है। एजेंसी का आरोप है कि जासिर बिलाल वानी ने ड्रोन में बदलाव करके और रॉकेट बनाने की कोशिश करके आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए तकनीकी मदद मुहैया कराई थी।
NIA को जांच पूरी करने मिला था 180 दिन का समय
गिरफ्तारी के 90 दिन पूरे होने के बाद डिफॉल्ट बेल की मांग के अलावा, वानी ने अपनी अपील में ट्रायल कोर्ट के फरवरी और मार्च के उन आदेशों को भी चुनौती दी थी, जिनमें NIA को जांच पूरी करने के लिए 180 दिन का समय दिया गया था। इस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने कहा कि वानी 90 दिन के बाद डिफॉल्ट बेल का कानूनी रूप से हकदार नहीं था, क्योंकि UAPA (आतंकवाद-रोधी कानून) के तहत हिरासत की अधिकतम अवधि 180 दिन तक हो सकती है।
कोर्ट ने बताया क्यों दिया जा सकता है 180 दिन का समय
कोर्ट ने कहा कि गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत हिरासत की अवधि बढ़ाने का मकसद आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में हिरासत के लिए ज्यादा समय देना था। कोर्ट ने कहा कि इस तरह, खास कानून यानी UAPA का मकसद आम कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNNS) पर हावी रहेगा। BNNS के तहत, मौत की सजा, उम्रकैद या 10 साल से ज्यादा की जेल वाले अपराधों में आरोपी 90 दिनों में डिफॉल्ट जमानत का हकदार होता है।
कार बम ब्लास्ट में मारे गए थे 15 लोग
एजेंसी का दावा है कि उसने लाल किले के पास धमाके की योजना बनाने में आत्मघाती हमलावर उमर-उन-नबी के साथ मिलकर काम किया था। बता दें कि लाल किले के पास एक हुंडई i20 कार में यह धमाका 10 नवंबर 2025 को शाम 6:52 बजे हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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