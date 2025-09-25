delhi high court denies bail to tahir Hussain in ib officer ankit sharma murder case during delhi riots 2020 ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, अंकित शर्मा मर्डर केस में नहीं मिली बेल, Ncr Hindi News - Hindustan
ताहिर हुसैन को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, अंकित शर्मा मर्डर केस में नहीं मिली बेल

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 25 Sep 2025 02:43 PM
2020 के दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता और आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस के आरोपी ताहिर हुसैन को आज झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व पार्षद को बेल देने से इनकार कर दिया है। फैसला सुनाते हुए, न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा, "जमानत याचिका खारिज की जाती है।"

ताहिर हुसैन ने इस मामले में पिछले साल दिसंबर में भी इसी तरह की जमानत याचिका दायर की थी। हालांकि, बाद में कुछ नए घटनाक्रम सामने आने के बाद, फरवरी में उन्होंने यह याचिका वापस ले ली थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी गई थी। 12 मार्च को, ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्हें जमानत देने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद, ताहिर हुसैन ने राहत पाने के लिए फिर से हाईकोर्ट का रुख किया।

ताहिर इस मामले में पांच साल से ज्यादा समय से हिरासत में हैं। यह एफआईआर मृतक के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई थी। उनके पिता ने दंगों के दौरान अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अंकित का शव बाद में एक नाले से बरामद हुआ था। जीटीबी अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। शिकायतकर्ता के बेटे अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में अधिकारी थे, उस दिन शाम करीब 5 बजे किराने का सामान और घर का अन्य सामान खरीदने के लिए अपने घर से निकले थे। हालांकि, कई घंटों तक वह घर नहीं लौटे।

बाद में, उनका शव चांद बाग पुलिया के पास एक नाले में पड़ा मिला। उनके सिर, चेहरे, सीने, पीठ और कमर पर धारदार हथियारों से चोट के कई निशान थे। इसके बाद, शिकायतकर्ता की ओर से एक एफआईआर दर्ज कराई गई जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा शक है कि उनके बेटे की हत्या मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन और उसके साथियों ने की है। मृतक अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनके शरीर पर धारदार हथियारों और किसी भारी चीज से चोट के कुल 51 निशान थे।

मार्च 2023 में, ट्रायल कोर्ट ने ताहिर हुसैन, हसीन,नाजिम, कासिम, समीर खान, अनास, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम और मुंतजिम के खिलाफ आरोप तय किए थे। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 147, 148, 153A, 302, 365, 120B, 149, 188 और 153A के तहत आरोप तय किए गए थे। इसके अलावा, हुसैन पर IPC की धारा 505, 109 और 114 के तहत भी आरोप लगाए गए थे। आरोपी नाजिम पर हथियार अधिनियम की धारा 25 के तहत अतिरिक्त आरोप लगाया गया था।