सफाईकर्मी की खुदकुशी के मामले में पार्षद को झटका, अग्रिम जमानत से इनकार
अदालत ने मामले में सामने आए 17 फोन कॉल, सफाईकर्मी के मोबाइल से मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत और मोबाइल में मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग को अहम मानते हुए कहा कि जांच के शुरुआती चरण में आरोपी को गिरफ्तारी से संरक्षण देना उचित नहीं होगा।
निखिल पाठक, नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में नगर निगम के सफाईकर्मी की खुदकुशी के मामले में स्थानीय पार्षद विजय कुमार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी पार्षद विजय को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने मामले में सामने आए 17 फोन कॉल, मृतक के मोबाइल से मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायत और मोबाइल में मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग को अहम मानते हुए कहा कि जांच के शुरुआती चरण में आरोपी को गिरफ्तारी से संरक्षण देना उचित नहीं होगा। अदालत ने यह भी कहा कि पार्षद और मृतक सफाईकर्मी के बीच पद और प्रभाव का अंतर था। ऐसे में गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने भी आरोपी की अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया था।
जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने आदेश में कहा कि मृतक की आत्महत्या के पीछे कथित आर्थिक दबाव और आरोपी की भूमिका की जांच जरूरी है। मृतक की पत्नी की पैरवी कर रहीं अधिवक्ता हिनू महाजन ने कोर्ट को बताया कि मृतक मकान खरीदना चाहता था, जिसके लिए उसने पार्षद के माध्यम से 15 लाख रुपये का कर्ज लिया था। आरोप है कि पार्षद ने पूरी रकम अपने पास रख ली। इसके अलावा मृतक को कई महीनों से वेतन भी नहीं मिल रहा था। जब उसने कर्ज की रकम और वेतन के बारे में पार्षद से बात की तो उसे लगातार दबाव में रखा गया और तबादला कराने की धमकी दी गई।
तनाव में था सफाईकर्मी
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि पार्षद ने सफाईकर्मी की बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक, संपत्ति से जुड़े कागजात और पहचान संबंधी दस्तावेज अपने कब्जे में रखे थे। लगातार मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक शोषण के कारण सफाईकर्मी तनाव में रहता था। दो सितंबर को उसने अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में 14 सितंबर को कल्याणपुरी थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट में पार्षद की ओर से दलील दी गई कि घटना के 12 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिससे शिकायत की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। वहीं, राज्य की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए बताया गया कि घटना वाले दिन आरोपी ने मृतक को 17 बार फोन किया था। आरोपों की गंभीरता और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता को देखते हुए अदालत ने विजय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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अदिति शर्मा
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