करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोलने की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंचा NGO, अदालत ने क्यों कर दिया मना
पहलगाम हमले और उसके बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत की गई सैन्य कार्रवाई के चलते भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद 7 मई 2025 को इस कॉरिडोर को निलंबित कर दिया गया था। यह निलंबन अभी भी लागू है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने और इस बारे में केंद्र सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि तीर्थयात्रा मार्ग को बंद करने का निर्णय भारत सरकार ने नागरिकों के हित में लिया था, और इस नीतिगत निर्णय के मामले में न्यायिक हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की पीठ ने कहा कि 'पहलगाम आतंकी हमले के बाद, केंद्र सरकार ने 7 मई 2025 से इस कॉरिडोर को बंद करने का फैसला लिया था और सरकार के फैसले में दखल देने का कोई कारण नहीं है।' साथ ही, कोर्ट ने कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग वाली अर्जी पर विचार करने का काम संबंधित अधिकारियों पर छोड़ दिया।
NGO ने दायर की थी याचिका
यह याचिका 'पारदर्शिता पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन' नाम के एक एनजीओ की तरफ से दायर की गई थी और इसमें पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित करतारपुर से जोड़ने वाले करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने की मांग की गई थी, ताकि सिख श्रद्धालु पाकिस्तान के करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन कर सकें। याचिका में कहा गया कि यह पवित्र स्थल सिख समुदाय के लिए बहुत अधिक धार्मिक महत्व रखता है, इसलिए इस तीर्थ मार्ग को फिर से बहाल किया जाना चाहिए।
निलंबन पर पुनर्विचार करने की मांग की थी
इस एनजीओ ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया था। जिसके तहत उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वे कॉरिडोर के निलंबन पर पुनर्विचार करें और राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से तीर्थयात्रा को फिर से शुरू करने की संभावनाओं की जांच करें। याचिकाकर्ता ने गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से यह अनुरोध भी किया कि वे 5 नवंबर 2026 को दिए गए उनके आवेदनों पर विचार करें और अदालत द्वारा तय समय-सीमा के भीतर एक तर्कपूर्ण जवाब दें।
कोर्ट बोला- नागरिकों के हित में लिया था फैसला
सुनवाई के दौरान पीठ ने गौर किया कि पहलगाम आतंकी हमले (जिसमें 26 लोग मारे गए थे) के बाद, केंद्र सरकार ने 7 मई 2025 से इस कॉरिडोर को निलंबित करने का फैसला लिया था। कोर्ट ने माना कि यह निर्णय नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था और यह सरकार की नीति का मामला है।
कोर्ट ने उम्मीद जताई, जल्द फैसला लेंगे अधिकारी
कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि कॉरिडोर को फिर से खोलने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से दी गई अर्जी अभी अधिकारियों के पास लंबित है, और उम्मीद जताई कि वे इस पर विचार करेंगे। पीठ ने कहा, इस छूट के साथ, याचिका का निपटारा किया जाता है।
बता दें कि इस कॉरिडोर का उद्घाटन गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर 9 नवंबर 2019 को किया गया था। यह भारतीय श्रद्धालुओं को पाकिस्तान के गुरुद्वारा दरबार साहिब तक बिना वीजा के जाने की सुविधा देता है। सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 साल यहीं बिताए थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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