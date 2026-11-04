सनी देओल की अपकमिंग फिल्म से आपत्तिजनक सीन्स को हटाने की मांग, HC ने इस वजह से खारिज कर दी याचिका
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि टीजर को देखने से पता चलता है कि फिल्म के अंदर ऐसे दृश्य रखे गए हैं, जिनमें संगठन से जुड़े डॉक्टरों को मरीजों का शोषण करते हुए दिखाया गया है, वे बढ़ा-चढ़ाकर बिल बनाते हैं, अनावश्यक जांचें करवाते हैं और कमीशन के प्रभाव में आकर मरीजों को दवाइयां लिखते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सनी देओल की फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' से आपत्तिजनक दृश्यों और संवादों (डायलॉग्स) को हटाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उसे खारिज दिया। इसकी वजह बताते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन साम्ब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की पीठ ने बताया कि मेडिकल समुदाय की ओर से इस विषय पर पहले ही एक याचिका दायर की जा चुकी है, जिस पर एक एकल न्यायाधीश (सिंगल-जज) की पीठ विचार कर रही है। ऐसे में कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि एक ही मुद्दे पर समानांतर कार्यवाही शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है।
इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने फिल्म के टीजर में दिखाए गए कुछ दृश्यों पर विशेष रूप से आपत्ति जताई थी। इन दृश्यों में स्वास्थ्य संस्थानों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनैतिक प्रथाओं का होना दिखाया गया है। साथ ही, इनमें डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ शारीरिक हिंसा को सही या वीरतापूर्ण कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
'सुनवाई जारी रखने का कोई कारण नजर नहीं आता'
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, 'हमें इस जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि डॉक्टरों के समुदाय की ओर से इस मुद्दे को पहले ही उठाया जा चुका है। जब किसी अन्य अदालत में इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, तो हमें एक ही मामले में कई कार्यवाहियां चलाने का कोई कारण नजर नहीं आता।'
सरकारी वकील ने दी फिल्म से जुड़ी अहम जानकारी
अदालत ने अपना फैसला तब सुनाया जब केंद्र सरकार के वकील निशांत गौतम ने कोर्ट को पहले से लंबित याचिका के बारे में बताया और जानकारी दी कि फिल्म को प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) देने की प्रक्रिया अभी चल रही है। वर्तमान याचिका को ऑल इंडिया डॉक्टर्स संस्था की लीगल सेल के उपाध्यक्ष नचिकेता भाटिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा मेडिकल प्रोफेशनल ध्रुव चौहान द्वारा दायर किया गया था।
फिल्म के इन सीन्स को बताया आपत्तिजनक, किया विरोध
अपनी याचिका में भाटिया ने तर्क दिया कि फिल्म के आधिकारिक टीजर में ऐसे संवाद हैं, जिनमें मरीजों के आर्थिक शोषण का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि मरीजों से बहुत ज्यादा बिल वसूले जाते हैं, अनावश्यक जांचें (डायग्नोस्टिक टेस्ट) कराई जाती हैं और कमीशन के लालच में दवाइयां लिखी जाती हैं।
भाटिया ने आगे कहा कि टीजर को देखने से पता चलता है कि फिल्म के अंदर ऐसे दृश्य हैं, जिनमें संगठन से जुड़े डॉक्टरों को मरीजों का शोषण करते हुए दिखाया गया है, वे बढ़ा-चढ़ाकर बिल बनाते हैं, अनावश्यक जांचें करवाते हैं और कमीशन के प्रभाव में आकर मरीजों को दवाइयां लिखते हैं।
'ऐसा लगता है जैसे पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट है'
इस याचिका में कहा गया था कि, 'इन बातों से कहानी के तथ्यात्मक रूप से सही होने के दावे को बल मिलता है। साथ ही इससे ऐसा लगता है कि फिल्म में दिखाए गए गलत काम या प्रथाएं केवल कुछ खास लोगों या संस्थानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की व्यापक वास्तविकताओं को दर्शाती हैं। साथ ही टीजर को देखकर ऐसा लग सकता है कि चिकित्सा पेशे में पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट है।'
'स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा को महिमामंडित कर रहे'
इसमें आगे कहा गया था कि इस तरह के चित्रण को, स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा को महिमामंडित करने के आरोपों के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। सक्षम वैधानिक प्राधिकरणों को इसकी जांच करनी चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि इससे स्वास्थ्य संस्थानों में जनता के भरोसे और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है।
इसी मुद्दे पर चार डॉक्टरों ने भी पहले ही दायर की है याचिका
बता दें कि इससे पहले सोमवार को जस्टिस अमित महाजन ने चार डॉक्टरों द्वारा दायर एक इसी मुद्दे को लेकर दायर एक अन्य याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें फिल्म के टीजर को हटाने की मांग की गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को तय की गई है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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