दिल्ली के शिक्षा निदेशालय को प्राइवेट स्कूलों की मुनाफाखोरी की जांच का हक, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्पूर्ण फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को यह अधिकार है कि वह निजी स्कूलों की मुनाफाखोरी व व्यावसायीकरण की जांच करे। हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को कहा है कि वह दो निजी स्कूलों के खातों की जांच नए सिरे से करे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्पूर्ण फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को यह अधिकार है कि वह निजी स्कूलों की मुनाफाखोरी व व्यावसायीकरण की जांच करे। हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को कहा है कि वह दो निजी स्कूलों के खातों की जांच नए सिरे से करें और तय करें कि स्कूलों द्वारा वसूली जा रही फीस का सही उपयोग हो रहा है या नहीं।

चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने इस मामले में विशेषतौर पर कहा है कि अब इस आदेश को दोबारा चुनौती न दी जाए। यह मामला वर्ष 2017 से लंबित है। नियमानुसार शिक्षा निदेशालय को निजी स्कूलों के खातों की जांच का अधिकार है। इसे बार-बार चुनौती देकर कोई लाभ नहीं है। इससे समय की बर्बादी होती है।

बेंच के समक्ष यह मामला दो निजी स्कूलों के छात्रों के परिजनों की तरफ से उठाया गया था। उनका कहना था कि दिल्ली सरकार के आदेश के बावजूद स्कूल फीस बढ़ाते आ रहे हैं। इस पर सुनवाई के दौरान स्कूल की तरफ से कहा गया कि स्कूल के वह गैर सहायता प्राप्त स्कूल हैं। उन्हें स्कूल का खर्च वहन करने के लिए इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं।

स्कूलों का आग्रह नामंजूर : स्कूलों की तरफ से कहा गया कि निदेशालय को कहा जाए कि वह वर्ष 2018 के खातों की जांच ना करें, अन्यथा यह बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन खंडपीठ ने कहा कि अभी विषय यह नहीं है। फिलहाल खातों की जांच होने दी जाए।

एकल पीठ के निर्णय को रखा बरकरार इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शिक्षा निदेशालय को निजी स्कूलों के खातों की जांच करने को कहा था। इस पर निजी स्कूलों की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। स्कूलों ने फीस बढ़ोतरी की तो छात्रों के परिजनों ने वकील खगेश बी झा एवं वकील शिखा शर्मा बग्गा के माध्यम से स्कूलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष दायर की। खंडपीठ ने भी एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है।