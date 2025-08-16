Delhi High Court decision on BSF woman constable rape deceitfully obtaining sex violates standards of uniformed services ‘धोखे से संबंध बनाना वर्दीधारी…’; BSF की महिला सिपाही से रेप के दोषी को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका, Ncr Hindi News - Hindustan
Delhi High Court decision on BSF woman constable rape deceitfully obtaining sex violates standards of uniformed services

‘धोखे से संबंध बनाना वर्दीधारी…’; BSF की महिला सिपाही से रेप के दोषी को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीएसएफ के एक मृत कर्मचारी की विधवा पत्नी से दुष्कर्म के दोषी बीएसएफ के ही एक जवान की बर्खास्तगी की सजा को बरकरार रखा है। पीड़ित महिला भी बीएसएफ में कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात है। 

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। श्रुति कक्कड़ (एचटी)Sat, 16 Aug 2025 01:04 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के एक मृत कर्मचारी की विधवा पत्नी से दुष्कर्म के दोषी बीएसएफ के ही एक जवान की बर्खास्तगी की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी का झूठा वादा करके फोर्स के किसी सदस्य की विधवा को धोखे से शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना वर्दीधारी सेवाओं से अपेक्षित मानकों और सम्मान का उल्लंघन है।

जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की दो सदस्यीय बेंच ने पिछले महीने एक बीएसएफ कर्मी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था, जिसे बलात्कार और जालसाजी के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

ये भी पढ़ें:शादी का वादा कर संबंध बनाना दुष्कर्म, दिल्ली HC ने निचली अदालत का फैसला पलटा

दोषी जवान को एक बीएसएफ कर्मचारी की विधवा द्वारा 2019 में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की बर्खास्त किया गया था। शिकातकर्ता महिला भी बीएसएफ कॉन्स्टेबल के पद पर कार्यरत है।

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उस व्यक्ति ने अपनी जीवित पत्नी का नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाकर उसे धोखे से यह विश्वास दिलाया कि वह विधुर है और शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उसे परेशान किया, ब्लैकमेल किया और उसकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करने की धमकी दी।

इस मामले में जनरल सिक्योरिटी फोर्स कोर्ट (जीएसएफसी) ने उसे दुष्कर्म और जालसाजी का दोषी पाया और उसे दो साल की कैद और नौकरी से बर्खास्तगी की सजा सुनाई थी। हालांकि, जीएसएफसी द्वारा बाद में उसकी कैद की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई थी।

इसके बाद दोषी जवान की ओर से जीएसएफसी के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। उसने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने थे और महिला द्वारा आरोप लगाने का कोई कारण नहीं था। उसने यह भी कहा कि उसके खिलाफ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए मुकदमा चलाया गया और सजा में वृद्धि मनमाने ढंग से की गई।

जीएसएफसी कोर्ट ने दोषी को सुनवाई का पूरा अवसर दिया था : केंद्र

केंद्र सरकार ने उसकी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जीएसएफसी कोर्ट ने दोषी को सुनवाई का पूरा अवसर दिया था और महिला की ‘कथित सहमति’ वैवाहिक स्थिति को गलत ढंग से प्रस्तुत करके छल से ली गई थी।

हाईकोर्ट की बेंच ने बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए अगस्त में जारी अपने 25 जुलाई के फैसले में कहा, "किसी महिला, विशेषकर एक मृत बल सदस्य की विधवा को धोखे से बहकाने का कृत्य अत्यंत निंदनीय है। याचिकाकर्ता द्वारा किया गया यह कृत्य वर्दीधारी सेवाओं से अपेक्षित अनुशासन, निष्ठा और सम्मान के मानकों के खिलाफ है, इसलिए सजा की मात्रा याचिकाकर्ता के कृत्यों और आचरण के हिसाब से ठीक लगती ही है।"

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुकदमा निष्पक्ष तरीके से चलाया गया और जीएसएफसी ने उसे सुनवाई का पूरा अवसर दिया। अदालत ने कर्मचारी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि दोनों के बीच संबंध सहमति से बने थे। अदालत ने कहा कि यह सहमति "छल" और "धोखे" से प्राप्त की गई थी क्योंकि उसने जानबूझकर अपनी वैवाहिक स्थिति को गलत बताया और विधुर होने का झूठी कहानी गढ़ी। जजों ने कहा कि सहमति दूषित थी और बलात्कार पर जीएसएफसी के निष्कर्ष ठोस सबूतों पर आधारित थे, जिनकी पुष्टि दस्तावेजी रिकॉर्ड और गवाहों की मौखिक गवाही से हुई थी। इसलिए इस अदालत को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वारा सहमति से संबंध बनाने की दलील निराधार है और बलात्कार पर जीएसएफसी के निष्कर्ष ठोस सबूतों पर आधारित हैं, जिनकी पुष्टि दस्तावेजी रिकॉर्ड, स्वीकारोक्ति और गवाहों की मौखिक गवाही से होती है।