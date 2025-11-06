Hindustan Hindi News
बच्ची को 'भगा' ले जाने का डर! दिल्ली HC ने रूसी मां से कस्टडी छीन पिता को दी

संक्षेप: रूसी मां द्वारा बच्ची को भारत से 'भगा ले जाने' के डर और सुप्रीम कोर्ट के एक समान मामले की नाराज़गी को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने चार साल की मासूम की अंतरिम कस्टडी भारतीय पिता को सौंप दी, जबकि मां-बेटी दोनों रूसी पासपोर्ट धारक हैं।

Thu, 6 Nov 2025 12:34 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने रूसी महिला के साथ बच्ची को भारत से 'भगा ले जाने' के डर से बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक समान मामले का हवाला देकर कोर्ट ने चार साल की मासूम की अंतरिम कस्टडी भारतीय पिता को दे दी। यह फैसला इसलिए खास, क्योंकि रूसी मां और बच्ची दोनों रूसी पासपोर्ट धारक हैं।

सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी का असर

कोर्ट ने हालिया घटनाओं पर तीखी टिप्पणी की। एक रूसी महिला (विक्टोरिया बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को धता बताते हुए बच्चे को लेकर भारत छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 'अधिकारियों की लापरवाही' करार दिया और देश की एम्बेसी की भूमिका पर गुस्सा जताया। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस अनिल क्षत्रपाल और हरीश वी शंकर की ने कहा, "ऐसे में रूसी मां को अनियंत्रित कस्टडी देना भारतीय अदालतों की साख छीनने जैसा होगा।"

रूसी एम्बेसी की कोशिशें नाकाम

2023 में रूसी दूतावास ने मां-बेटी को एग्जिट परमिट दिलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोर्ट सतर्क रहा। जजों ने कहा, "अगर मां बच्ची को लेकर भाग गईं, तो भारतीय फैसलों को लागू कराना नामुमकिन हो जाएगा।"

बच्ची का भारत कनेक्शन

ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि बच्ची रूस में पैदा हुई, लेकिन जन्म के तुरंत बाद भारत आ गई। यहां की मिट्टी, संस्कृति और परिवेश में ढल चुकी है। मां का दावा था कि कानूनी सिद्धांतों को नजरअंदाज किया गया, लेकिन कोर्ट बोला, "बच्ची को यहां से रूस ले जाना उसके हित में नहीं। यह उसकी जड़ों से अलगाव होगा।"

शादी से जंग तक की कहानी

दंपती ने 2013 में शादी की। रूस में कुछ साल रहे, फिर भारत आ गए। जल्द ही रिश्ता बिगड़ा और तलाक के साथ कस्टडी की लड़ाई शुरू हो गई। अब यह मामला अंतरराष्ट्रीय कानून की मिसाल बन रहा है।

