दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्त CRPF जवान के हक में सुनाया फैसला, दूसरी शादी पर कही यह बात

दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्त CRPF जवान के हक में सुनाया फैसला, दूसरी शादी पर कही यह बात

Sat, 18 Oct 2025 02:31 PMPraveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआई
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआरपीएफ के जवान को बर्खास्तगी को रद्द करते हुए उसे तुरंत बहाल करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि सेवा से बर्खास्तगी एक अत्यंत कठोर कदम है, जो कर्मचारी के परिवार को संकट में डाल देता है और उनकी आजीविका को अचानक और अपमानजनक रूप से बंद कर देता है।

जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने 13 अक्टूबर को अपने फैसले में याचिकाकर्ता सीआरपीएफ कर्मचारी की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए उसे फौरन बहाल करने का आदेश दिए हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बर्खास्तगी कोई नियमित कदम नहीं है, खासकर जहां कर्मचारी के खिलाफ लगे आरोप नैतिक पतन या वित्तीय या इसी तरह की अनियमितता से संबंधित न हों।

सीआरपीएफ कर्मचारी को अधिकारियों द्वारा तीन आरोपों के आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था :-

1. पहली शादी के अस्तित्व में रहते हुए दूसरी महिला से शादी करना।

2. नियोक्ता को पूर्व सूचना दिए बिना शादी करना।

3. दूसरी पत्नी की बेटी को औपचारिक रूप से गोद लेने से पहले ही उसकी देखभाल के लिए चाइल्ड केयर अलाउंस लेना।

याचिकाकर्ता के वकील के.के. शर्मा ने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के समक्ष यह दलील दी कि उसकी पहली शादी स्टाम्प पेपर पर विवाह विच्छेद डीड के द्वारा वैध रूप से भंग कर दी गई थी। ग्राम पंचायत की मौजूदगी में कागज पर हस्ताक्षर किए गए थे।

हाईकोर्ट ने कहा कि तथ्यों पर आधारित यह दावा बर्खास्तगी आदेश में दर्ज किया गया है और इसे गलत नहीं माना गया है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने इस दावे की सत्यता या प्रमाण पर संदेह नहीं जताया है।

"इन हालातों में यह साफ है कि याचिकाकर्ता का दूसरी पत्नी के साथ विवाह एक सद्भावनापूर्ण विवाह था, क्योंकि पहली पत्नी के साथ पहले का विवाह कम से कम याचिकाकर्ता की धारणा में ग्राम पंचायत की मौजूदगी में स्टांप पेपर पर विवाह विच्छेद डीड के माध्यम से खत्म हो गया था।''

बेंच ने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करना, हमारी सुविचारित राय में, गलत होगा।"

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस पहलू की जांच केवल इस दृष्टिकोण से कर रहा है कि क्या कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी उचित थी।

कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि लड़की वास्तव में याचिकाकर्ता की दूसरी पत्नी की बेटी थी, यह नहीं कहा जा सकता कि उस व्यक्ति ने अवैध रूप से बाल देखभाल भत्ता प्राप्त किया, भले ही उसने लड़की को बाद में औपचारिक रूप से गोद लिया हो।

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने वाला माना जाएगा और सेवा में निरंतरता के बाद मिलने वाले सभी लाभों का हकदार होगा, जिसमें वरिष्ठता और वेतन निर्धारण के लाभ शामिल हैं। हालांकि, वह उस अवधि के लिए किसी भी बकाया वेतन का हकदार नहीं होगा, जब तक उसने प्रतिवादियों को सेवा नहीं दी है।

