महज 100 रुपये में कैसे होगा दुर्लभ बीमारियों का इलाज? सरकार के प्लेटफॉर्म पर उठा सवाल

संक्षेप: दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए केंद्र सरकार के क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर अपेक्षित धन जमा न होने पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे सक्रिय करने, पीएसयू से योगदान लेने और दवाओं के आयात पर नजर रखने के लिए एक उच्च-स्तरीय तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।

दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मरीजों को आर्थिक सहायता देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया था। मगर इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करीब चार हजार मरीजों के लिए सरकार क्राउड फंडिंग के जरिए अब तक महज चार लाख रुपये ही जुटा पाई है। इस तरह एक मरीज के हिस्से में सौ रुपये आएंगे। अब सवाल है कि मात्र सौ रुपये में इलाज कैसे होगा, जबकि एक मरीज के इलाज पर ही लाखों तक का खर्च आता है।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर 3981 मरीज पंजीकृत हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए अभी तक तीन लाख 91 हजार 589 रुपये की मामूली राशि ही एकत्रित हो पाई है। पीठ ने कहा कि दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों को मेडिकल समस्या के बजाय मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। दुर्लभ बीमारियों का उपचार इतना महंगा है कि रकम का इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है। पीठ ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को सक्रिय बनाने के लिए समिति बनाने का निर्णय लिया है। पीठ ने निर्देश दिया कि समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और बड़े औद्योगिक घरानों को क्राउड फंडिंग में स्वैच्छिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करे।

दवाइयों के आयात-निर्यात पर नजर दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों के आयात और निर्यात पर निगरानी की जिम्मेदारी भी समिति की ही होगी। पीठ ने कहा कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें दवाएं आयात कराने के लिए प्रशासन का सिफारिश पत्र होने के बावजूद कई गुना कीमत पर दवाइयां मिलीं।

समिति में तीन सदस्य होंगे दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की निगरानी के लिए गठित समिति का अध्यक्ष डॉ. राजीव बहल (महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) को बनाया गया है। डॉ. वीके पॉल (सदस्य, नीति आयोग) को समिति का दूसरा सदस्य बनाया गया है। वहीं, तीसरे सदस्य वित्त मंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होंगे।

नाबालिग लड़की की याचिका पर सुनवाई पीठ नाबालिग लड़की की याचिका पर विचार कर रही है। उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) टाइप 1 नामक दुर्लभ और जानलेवा आनुवंशिक रूप से विरासत में मिली है, जिसके इलाज के लिए दवाएं अमेरिका से आएंगी, जो बहुत महंगी। सरकार इसमें पीड़ित की मदद कर सकती है। सरकार नेे फंड नहीं होने की बात कही है।

ऐसे मिलेगा क्राउड फंडिंग योजना का लाभ दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मरीज सरकारी क्राउड फंडिंग योजना का लाभ उठाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के डिजिटल पोर्टल india.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर मरीज अपनी बीमारी और उपचार की अनुमानित लागत बतानी होगी, जिसके बाद दानदाता पोर्टल के माध्यम से दान कर सकते हैं।