शादी या समझौता बाल विवाह और यौन अपराधों से मुक्ति का रास्ता नहीं हो सकता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बाल विवाह और यौन अपराध के मामले को केवल पक्षों के बीच समझौते के आधार पर रद्द करना कानून के खिलाफ होगा। जस्टिस संजीव नरूला की बेंच ने स्पष्ट किया कि ऐसा करने से उस गैरकानूनी आचरण को ''न्यायिक स्वीकृति'' मिल जाएगी, जिसे संसद रोकना चाहती है। हाईकोर्ट ने कहा कि समझौता या शादी यौन अपराध से मुक्ति का रास्ता नहीं हो सकता।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट दो आरोपियों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें बाल विवाह और नाबालिग पर यौन हमले के आरोपों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी कि उन्होंने अभियोजन पक्ष के साथ समझौता कर लिया है।

लड़की के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिन्होंने आरोप लगाया गया था कि उनकी 17 वर्षीय बेटी दिसंबर 2023 में अपने पैतृक घर से लापता हो गई थी और दो व्यक्तियों द्वारा अपहरण किए जाने का संदेह था। पुलिस ने बाद में पीड़िता को आरोपी नंबर 2 के पास से बरामद किया, जहां मेडिकल जांच में यौन शोषण और गर्भावस्था की पुष्टि हुई थी।

पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़िता ने कहा कि वह पिछले पांच सालों से उस आदमी के साथ रिश्ते में थी। 2022 में उसके दादा ने उसकी शादी दूसरे आदमी (याचिकाकर्ता संख्या 1) से करवा दी, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई।

मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में, लड़की ने कहा कि वह अपने पति से सगाई के बाद से अपने ससुराल में रह रही थी, लेकिन दिसंबर 2023 में, वह अपनी मर्जी से याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ राजस्थान चली गई, जहां वे किराए के मकान में रहने लगे। फिर जनवरी 2024 में पुलिस उसे वापस ले आई।

महिला ने पति के साथ रहने की जताई इच्छा महिला ने कोर्ट में पेश होकर अदालत को बताया कि उसे दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने में कोई ऐतराज नहीं है। उसने यह भी कहा कि वह याचिकाकर्ता संख्या 1 से विवाहित है और उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ खुशी-खुशी रह रही है। उसने आगे बताया कि वह वर्तमान में अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती है और अपने पति के साथ अपने रिश्ते को जारी रखना चाहती है।

कोर्ट का एफआईआर रद्द करने से इनकार हाईकोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि हालांकि उसने महिला के बयान और उसकी वर्तमान स्थिति की वास्तविकताओं को ध्यान में रखा है। यह भी ध्यान में रखना होगा कि इस प्रकार के बाद के घटनाक्रम कथित अपराधों की प्रकृति को न तो प्रभावित करते हैं, ना ही पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बच्चों को दी गई वैधानिक सुरक्षा को कमजोर करते हैं।

कोर्ट ने कहा, ''बाद में शादी या सहवास करने से अपराध मिट नहीं जाता। अदालत का रुख बिल्कुल स्पष्ट रहा है: समझौता या शादी यौन अपराध से मुक्ति का रास्ता नहीं हो सकता।''