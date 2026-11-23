बच्चों की कस्टडी के विवाद में माता-पिता की लड़ाई और अहंकार नहीं, बल्कि बच्चे का हित सर्वोपरि है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की। जानिए पूरा मामला।

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बच्चे की कस्टडी से जुड़े मामले में बच्चे के हित को सर्वोपरि बताते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही है। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे की कस्टडी और उससे मिलने के अधिकारों को लेकर माता-पिता के बीच होने वाले विवाद को 'बुद्धि और अहंकार की लड़ाई' में नहीं बदलना चाहिए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे का कल्याण और उसके सर्वोत्तम हित सर्वोपरि होने चाहिए।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने एक पिता की ओर से दायर अवमानना ​​याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता का आरोप था कि उसकी पत्नी अलग रह रही है और वह फैमिली कोर्ट के उस आदेश की जानबूझकर अवहेलना कर रही है, जिसके तहत उसे अपने नाबालिग बेटे से मिलने का अधिकार दिया गया था।

हाईकोर्ट ने कहा, "गार्जियनशिप पिटीशन पर विचार करते समय, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह माता-पिता के बीच बुद्धि या अहंकार की लड़ाई नहीं है, बल्कि बच्चे का हित ही सबसे ऊपर है।"

क्या है मामला? दरअसल, याचिकाकर्ता पिता की ओर से अपने नाबालिग बेटे की कस्टडी पाने के लिए फैमिली कोर्ट में शुरू की गई गार्जियनशिप की कार्यवाही से यह पूरा विवाद पैदा हुआ। इसके बाद जनवरी 2024 में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। इस समझौते के तहत पिता को बच्चे से मिलने की अनुमति दी गई थी।

हालांकि, कुछ समय बाद ही बच्चे के पिता ने हाईकोर्ट का रुख कर यह आरोप लगाया कि फैमिली कोर्ट के निर्देशों के बावजूद बच्चे की मां ने बार-बार उनके बेटे से मिलने के अधिकारों में बाधा डाली। पिता ने अपने आरोप साबित करने के लिए वॉट्सऐप पर हुई बातचीत का भी हवाला दिया। इस बातचीत में उसने यह आरोप लगाया कि बच्चे की मां या तो बेटे से मिलने के उसके अनुरोधों का कोई जवाब नहीं दिया या फिर बिना कोई और जानकारी दिए यह कह दिया कि बच्चा बीमार है।

बच्चे के पिता ने तर्क दिया कि मां कोर्ट की ओर तय की गई मुलाकात की व्यवस्था को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकती। उन्होंने कहा कि अगर मां को यह लगता है कि यह व्यवस्था बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो उसे कोर्ट में जाकर इसमें बदलाव की मांग करनी चाहिए थी।

पत्नी की अपील भी हाईकोर्ट में पेंडिंग हाईकोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान किया कि पिता ने मुलाकात आदेश को लागू कराने के लिए पहले ही फैमिली कोर्ट में कार्यवाही शुरू कर दी थी। हाईकोर्ट को यह भी बताया गया कि मां ने हाईकोर्ट में पेंडिंग एक अपील के जरिये मुलाकात के आदेश को चुनौती दी थी।