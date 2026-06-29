3 साल की बच्ची से रेप के आरोपी कर्मचारी की जमानत रद्द, 1 जुलाई तक कोर्ट में सरेंडर का निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने जनकपुरी के निजी स्कूल में 3 वर्षीय बच्ची से कथित दुष्कर्म के आरोपी 57 वर्षीय कर्मचारी की जमानत रद्द कर दी। आरोपी को 1 जुलाई दोपहर 2 बजे पॉक्सो अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया गया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के जनकपुरी स्थित एक निजी स्कूल में 3 साल की बच्ची से रेप के आरोपी 57 वर्षीय कर्मचारी को दी गई जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने आरोपी को 1 जुलाई दोपहर 2 बजे संबंधित पॉक्सो (POCSO) अदालत के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अवकाशकालीन पीठ के न्यायमूर्ति विनोद कुमार ने राज्य सरकार और पीड़िता पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने कहा कि वह राज्य और याचिकाकर्ताओं की दलीलों से सहमत है, इसलिए दोनों याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं।
जमानत हुई रद्द, 1 जुलाई तक करें सरेंडर; क्या बोला कोर्ट
आदेश सुनाते हुए न्यायालय ने कहा, “मैं राज्य और याचिकाकर्ताओं की दलीलों से सहमत हूं। दोनों याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। आरोपी को 1 जुलाई दोपहर 2 बजे पॉक्सो अदालत के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया जाता है।” यह घटना 1 मई को सामने आई थी, जब लड़की की मां ने जनकपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी ने स्कूल के समय में उसकी बेटी के साथ सेक्शुअल असॉल्ट किया है।
सूनसान जगह ले जाकर बच्ची संग गंदगी करने का आरोप
शिकायत के मुताबिक, बच्ची एडमिशन के दूसरे दिन 30 अप्रैल को स्कूल गई थी। घर लौटने के बाद उसने दर्द की शिकायत की। जब उसकी मां ने पूछताछ की, तो लड़की ने बताया कि उसे स्कूल में एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां उस आदमी ने कथित तौर पर उसके साथ गलत काम किया। बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) (रेप की सजा) और POCSO एक्ट की धारा 6 (गंभीर पेनेट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट की सजा) के तहत मामला दर्ज किया।
गिरफ्तारी के बाद केयरटेकर को मिल गई थी जमानत
पुलिस ने बताया, बच्ची ने आरोपी की पहचान की है। इसके बाद 57 साल के स्कूल केयरटेकर को 1 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे कोर्ट में पेश किया गया और ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। हालांकि, प्रॉसिक्यूशन के कड़े विरोध के बावजूद 7 मई को द्वारका की एक कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
टीचर को कथित तौर पर अधिकारियों से घटना छिपाने के लिए गिरफ्तार किया गया था और 14 मई को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने जमानत के आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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