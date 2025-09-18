delhi high court cancels bail order of father who raped 16 year old daughter बेटी से रेप करने वाले हैवान पिता को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, क्यों रद्द कर दी जमानत, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high court cancels bail order of father who raped 16 year old daughter

बेटी से रेप करने वाले हैवान पिता को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, क्यों रद्द कर दी जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हैवान पिता की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसे जमानत दी गई थी। 

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 01:40 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी बेटी से करने के आरोपी पिता को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट से आरोपी को जिन वजहों से जमानत दी गई, वो कानूनी रूप से गलत था। कोर्ट ने कहा कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आरोपी पिता को सात दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है।

इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक बच्ची के साथ उसके पिता द्वारा ही रेप किए जान से गंभीर अपराध नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि जिसने उसको जन्म दिया और जिसके ऊपर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वही उसके साथ ये कृत्य किया है। इस दौरान पीड़िता बेटी ने सुनवाई में आरोप लगाया था कि उसके पिता ने उसके बड़े होते ही उसके साथ यौन शोषण शुरू कर दिया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि पिता ने उसे कई सालों तक गलत तरीके से छुआ, उसे अश्लील वीडियो देखने के लिए मजबूर किया और उसका यौन उत्पीड़न भी किया। पीड़िता ने कहा कि उसने जब भी उसे इस कृत्य का विरोध किया तो उसकी मां के सामने ही उसकी पिटाई की गई, जिससे उसके अंदर एक खौफ बैठ गया और वो किसी से कुछ नहीं कह पाई।

जून 2020 में लड़की ने आरोप लगाया कि उसके पिता ने पीरियड्स के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ की। लड़की ने बताया कि उसी रात उसने पिता को मां के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते हुए देखा। पीड़िता ने बताया कि रात को हुई घटना के बाद उसकी मां मायके चली गई और पीड़िता भी साथ ही नानी के घर चली गई थी।

इसके एक साल बाद पीड़िता लड़की की एक मनोचिकित्सक के पास काउंसलिंग चल रही थी। काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने अपने साथ हुए पूरे कूकृत्य का खुलासा कर दिया और उसकी शिकायत के आधार पर यौन अपराध के लिए आईपीसी की धाराओं और पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया। इन गंभीर आरोपों के बावजूद अतिरिक्त न्यायाधीश ने आरोपी पिता को गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद ही जमानत दे दी। जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट से निचली अदालत ने तर्क दिया कि आरोप बहुत पुराने थे और वैवाहिक विवाद से जुड़े हुए थे और पीड़िता भी अब आरोपी पिता के साथ नहीं रहती इसलिए जमानत दे दी गई थी।