बिना सेक्स 84 दिन रहे साथ, कपल ने शादी के 5 माह बाद मांगा तलाक; दिल्ली हाईकोर्ट बोला- ‘जहां शुरुआत ही खराब, वहां…'

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दंपती की शादी को महज 5 महीने बाद ही तलाक की मंजूरी दे दी है। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि जहां दो जवान लोगों की जिंदगी का सवाल होता है, वहां एक साल का इंतजार करना सही नहीं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिन्दू विवाह अधिनियम में एक बड़ा फेरबदल करते हुए शादी को एक साल होने से पहले ही आपसी सहमति से तलाक लेने को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्ते का कोई महत्व नहीं होता, जो कानून के सख्त नियम की वजह से महज कागजों पर बने रहें।

जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेणु भटनागर की बेंच ने एक ऐसे दंपती को राहत दी है, जिन्होंने शादी के महज पांच महीने बाद आपसी सहमति से तलाक याचिका दायर की है। बेंच ने कहा कि जहां दो जवान लोगों की जिंदगी का सवाल होता है, वहां एक साल का इंतजार करना सही नहीं। उन्हें नई जिंदगी शुरु करने का मौका दिया जाना समाज व कानून दोनों के हित में है। बेंच ने कहा, पारिवारिक रिश्तों पर कानून की कम से कम एक साल तक साथ रहने की यह बंदिश इसलिए लगाई गई थीं ताकि पति-पत्नी को फिर से जीवन शुरू करने का मौका दिया जा सके, लेकिन यहां तो यह पति-पत्नी 84 दिन साथ रहे। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने (जैसा की इन दोनों ने अपने समझौता ज्ञापन में कहा है)। जहां शुरुआत ही खराब है, वहां जबरन का कागजी बंधन उचित नहीं। बेंच ने कहा कि इस तरह की परिस्थिति में तलाक याचिका को एक साल से पहले ही मंजूर किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट की बेंच ने तीस हजारी स्थित फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया है कि इस दंपती द्वारा आपसी सहमति से तलाक के लिए संयुक्त याचिका को तत्काल स्वीकार करे। बेंच ने कहा कि इस याचिका को सेंकेड मोशन (तलाक पर अंतिम मुहर) के तौर पर लिया जाए। बेंच ने कहा कि अब इस दंपती का समय बर्बाद न किया जाए। इससे पहले 17 अगस्त 2026 को फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

कहीं ऐसा न हो विवाह जैसी संस्था से उठा जाए भरोसा बेंच ने कहा, कुछ मामलों में वैवाहिक बंधन को खत्म करने में देरी करने से हो सकता है कि पति या पत्नी में से कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई सार्थक रिश्ता न बना पाए। इससे उनके भविष्य की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसमें दोबारा शादी करने और समाज में फिर से घुलने-मिलने की संभावनाएं भी शामिल हैं। ऐसी स्थिति में कानूनी अवधि को कम करने का विरोध करने का कोई खास मतलब नहीं रह जाता।