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बिना सेक्स 84 दिन रहे साथ, कपल ने शादी के 5 माह बाद मांगा तलाक; दिल्ली हाईकोर्ट बोला- ‘जहां शुरुआत ही खराब, वहां…'

By , Hemlata Kaushik, Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दंपती की शादी को महज 5 महीने बाद ही तलाक की मंजूरी दे दी है। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि जहां दो जवान लोगों की जिंदगी का सवाल होता है, वहां एक साल का इंतजार करना सही नहीं।

divorce symbolic image
तलाक केस

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिन्दू विवाह अधिनियम में एक बड़ा फेरबदल करते हुए शादी को एक साल होने से पहले ही आपसी सहमति से तलाक लेने को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्ते का कोई महत्व नहीं होता, जो कानून के सख्त नियम की वजह से महज कागजों पर बने रहें।

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जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेणु भटनागर की बेंच ने एक ऐसे दंपती को राहत दी है, जिन्होंने शादी के महज पांच महीने बाद आपसी सहमति से तलाक याचिका दायर की है। बेंच ने कहा कि जहां दो जवान लोगों की जिंदगी का सवाल होता है, वहां एक साल का इंतजार करना सही नहीं। उन्हें नई जिंदगी शुरु करने का मौका दिया जाना समाज व कानून दोनों के हित में है। बेंच ने कहा, पारिवारिक रिश्तों पर कानून की कम से कम एक साल तक साथ रहने की यह बंदिश इसलिए लगाई गई थीं ताकि पति-पत्नी को फिर से जीवन शुरू करने का मौका दिया जा सके, लेकिन यहां तो यह पति-पत्नी 84 दिन साथ रहे। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने (जैसा की इन दोनों ने अपने समझौता ज्ञापन में कहा है)। जहां शुरुआत ही खराब है, वहां जबरन का कागजी बंधन उचित नहीं। बेंच ने कहा कि इस तरह की परिस्थिति में तलाक याचिका को एक साल से पहले ही मंजूर किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट की बेंच ने तीस हजारी स्थित फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया है कि इस दंपती द्वारा आपसी सहमति से तलाक के लिए संयुक्त याचिका को तत्काल स्वीकार करे। बेंच ने कहा कि इस याचिका को सेंकेड मोशन (तलाक पर अंतिम मुहर) के तौर पर लिया जाए। बेंच ने कहा कि अब इस दंपती का समय बर्बाद न किया जाए। इससे पहले 17 अगस्त 2026 को फैमिली कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

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कहीं ऐसा न हो विवाह जैसी संस्था से उठा जाए भरोसा

बेंच ने कहा, कुछ मामलों में वैवाहिक बंधन को खत्म करने में देरी करने से हो सकता है कि पति या पत्नी में से कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई सार्थक रिश्ता न बना पाए। इससे उनके भविष्य की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसमें दोबारा शादी करने और समाज में फिर से घुलने-मिलने की संभावनाएं भी शामिल हैं। ऐसी स्थिति में कानूनी अवधि को कम करने का विरोध करने का कोई खास मतलब नहीं रह जाता।

आर्य समाज मंदिर में की थी शादी

इस दंपती ने एक दिसंबर 2025 को आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। 84 दिन तक दोनों साथ रहे। इसके बाद अलग होने का फैसला किया। 23 फरवरी 2026 से दोनों अलग रहने लगे। मई 2026 में इन्होंने आपसी सहमति से तलाक याचिका दायर की। इसमें कहा कि स्वभाव व दृष्टिकोण में गहरे मतभेदों तथा आपसी तालमेल की कमी के कारण दोनों पक्षों के लिए शादी को आगे जारी रखना असंभव हो गया है। इन्होंने कहा कि इनके बीच शारीरिक संबंध भी नहीं बने हैं। तीस हजारी स्थित फैमिली कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि 84 दिन में संबंध न बनने की वजह नहीं बताई गई। महिला ने यह नहीं कहा कि पति नंपुसक है अथवा संबंध बनाने के योग्य नहीं है। वहीं घरेलू हिंसा, पति या पत्नी द्वारा क्रूरता जैसे आरोप भी नहीं लगाए गए।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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