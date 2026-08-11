Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जब तक उत्तर साफ गलत न हो... नीट-यूजी 2026 पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली हाई कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा 2026 की आंसर की को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

Delhi High Court on NEET UG Exam
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी परीक्षा, 2026 की फाइनल आंसर की मामले में एक बड़ा आदेश दिया।

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी परीक्षा, 2026 की फाइनल आंसर की में दखल देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक जवाब साफ तौर पर गलत नहीं हो तब तक अदालत विषय के विशेषज्ञों के आकलन की जगह अपना आकलन नहीं रख सकता है।

पैनल के सामने रखीं आपत्तियां

जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने अपने जवाब में बताया कि सभी उम्मीदवारों से प्रोविज़नल आंसर की में दिए गए जवाबों के बारे में जो आपत्तियां मिली थीं, उन्हें विचार व समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों के जाने-माने विषय विशेषज्ञों के एक पैनल के सामने रखा गया।

साफ तौर पर गलत ना हों जवाब तब तक…

अदालत ने कहा कि इसलिए फाइनल आंसर की को जाने-माने विषय विशेषज्ञों ने विधिवत मंजूरी दी। इस पीठ के पास विषय विशेषज्ञों की राय एवं निष्कर्षों पर फैसला सुनाने की विशेषज्ञता नहीं है और न ही हो सकती है। जब तक विशेषज्ञों द्वारा तय किए गए जवाब साफ तौर पर गलत न हों, तब तक हमें उनकी विशेषज्ञ राय को ही मानना ​​होगा।

खारिज कर दी याचिका

अदालत ने 17 साल के नीट उम्मीदवार कुशाग्र मित्तल की याचिका खारिज कर दी है। कुशाग्र बायोलॉजी सेक्शन (टेस्ट बुकलेट कोड 80) के सवाल नंबर 150 की आंसर की को चुनौती दी थी। 3 मई को हुई मूल नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद मित्तल 21 जून को आयोजित दोबारा परीक्षा में शामिल हुए। उन्होंने 720 में से 695 अंक हासिल किए और ऑल इंडिया रैंक 65 प्राप्त की।

ये भी पढ़ें:MBBS के अलावा BAMS है बेस्ट करियर ऑप्शन, NEET UG से मिलता है एडमिशन

सवाल नंबर 150 के एक से ज्यादा जवाब

कुशाग्र का कहना था कि सवाल नंबर 150 के एक से ज्यादा सही जवाब थे। एनटीए द्वारा माना गया जवाब वैज्ञानिक रूप से गलत था। मित्तल ने सही जवाब के तौर पर ऑप्शन 2 चुना था, जबकि एनटीए ने ऑप्शन 3 को सही जवाब माना। नतीजतन उनके पांच अंक कट गए। चार अंक सही जवाब के लिए और एक अंक नेगेटिव मार्किंग के कारण।

ये भी पढ़ें:600 से कम अंक वाला टॉप पर, जारी हुई सरकारी स्कूल कोटे की नीट मेरिट लिस्ट

विशेषज्ञों का पैनल कर चुका है विचार

एनटीए ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि प्रोविजनल आंसर की पर आपत्तियों (जिसमें मित्तल की आपत्ति भी शामिल थी) पर राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञों के पैनल द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है।

ये भी पढ़ें:MBBS को ठुकरा BAMS लिया, नीट के बाद 2 बार UPSC प्रीलिम्स भी निकाला

आंसर की के जवाब में कोई बदलाव नहीं

पैनल ने आपत्ति को आधारहीन पाया और इसलिए फाइनल आंसर की में जवाब में कोई बदलाव नहीं किया गया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने दोहराया कि परीक्षा की आंसर की (उत्तर कुंजी) की न्यायिक समीक्षा केवल उन्हीं मामलों तक सीमित है, जहां कोई स्पष्ट गलती हो और रिकॉर्ड के आधार पर उत्तर साफ तौर पर गलत साबित हो रहा हो।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Neet Ug Delhi High Court
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर